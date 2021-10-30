Самые опасные продукты для завтрака: пересмотрите свой рацион
Не все продукты подходят для утренней трапезы, так как они могут негативно влиять на пустой желудок. Это приводит к раздражению слизистой, вызывает изжогу, нарушению кислотно-щелочного баланса. Медики утверждают, что завтрак – запас энергии на весь день и источник здоровья и хорошего настроения.
Какие продукты нельзя есть натощак и использовать для завтрака, рассказали в материале Krasivey.
Цитрусовые
Не стоит натощак пить апельсиновый сок, как показывают в фильмах. Кислота цитрусовых раздражает слизистую желудка и может спровоцировать гастрит. Перед приемом цитрусовых нужно сначала позавтракать. И не стоит пить такой сок ежедневно.
Бананы
В бананах содержится большое количество магния и на голодный желудок принимать в таком количестве – вредно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Постоянное употребление бананов натощак может привести к нарушениям кальциево-магниевого баланса в организме.
Дрожжевая выпечка
Любая дрожжевая выпечка станет врагом для вашего желудка по утрам. Дрожжи будут раздражать стенки кишечного тракта и спровоцируют газообразование. Булочки с корицей или круассаны на завтрак стоит исключить.
Сладости
Рано утром поджелудочная железа самая активная и продукты с высоким содержанием сахара могут привести к нарушению кислотно-щелочного баланса. А еще нарушить выработку инсулина.
Огурцы и помидоры
Кислоты в этих овощах нежелательно для голодного желудка рано утром. Из-за дубильной кислоты может развиться язва. И перевариваться они будут долго, так как рано утром в желудке слишком мало желудочного сока.
Кисломолочные продукты
Йогурты, кефир и молоко на завтра особого вреда не принесут. Но и пользы не будет, так как все живые бактерии будут уничтожены желудочным соком.
Капуста
Салат из капусты на завтрак – очень плохая идея. Этот овощ плохо переваривается, провоцирует образование газов и приводит к дискомфорту желудка.
Груша
Этот фрукт очень полезен для организма человека, но не натощак. В грушах есть грубая клетчатка, которая может повредить слизистую желудка. Лучше всего груши есть на десерт.
Красное мясо
В таком мясе полно сложного белка и на его расщепление организму нужны силы. Для утренней трапезы такое мясо слишком тяжелое – лучше его выбрать на обед или ранний ужин.
Быстрые завтраки
В них полно углеводов и сахара, а это вызывает повышение сахара в крови. Быстрые углеводы уходят также быстро и человек снова почувствует себя голодным через несколько часов.
Кофе
Кофе натощак раздражает слизистую желудка и повышает секрецию желудочного сока. Это все быстро приводит к гастриту и болям в желудке. Перед употреблением кофе нужно съесть завтрак.
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали продукты, употребление которых повреждает почки.
А также рассказывали о том, что названы топ-5 опасных продуктов, от которых нужно немедленно отказаться.