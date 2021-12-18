Лікар назвала натуральні засоби від болю в горлі: ефективна заміна дорогим лікам

Біль в горлі є частою ознакою початку запального процесу, і сигналізує організму про необхідність швидше реагувати на початок проблем зі здоров'ям. Лікар-оториноларинголог Наталія Бистрова назвала натуральні продукти, які можуть допомогти досить швидко усунути симптоми і вилікувати запалення слизової.
Спеціаліст зазначила, що такий дискомфорт здатний виражатися в сильному, різкому, стріляючому болю або помірному печінні при ковтанні або розмові.
Та який би характер характеру болю б не був - терпіти його не слід, а важливо якомога швидше вжити заходів з лікування, в іншому випадку процес може ускладнитися, додала лікар.
Бистрова назвала п'ять натуральних продуктів, що завжди під рукою, і які для вирішення проблеми з горлом можуть стати кращою заміною лікам.
Мед має потужний антибактеріальний ефект - він зміцнює імунітет і забезпечує профілактику запальних процесів. Для лікування "палаючого" горла слід з'їсти ложку меду, коли п'єте чай або каву. Але не забувайте, що розчиняти мед в гарячому напої не потрібно, позаяк він втратить всі корисні властивості.
Солі є прекрасним антисептиком, який вбиває бактерії та активно бореться із запаленням. Щоб отримати лікувальний розчин, потрібно розвести чайну ложку солі в склянці окропу. Далі, коли вода трохи охолоне, прополощіть горло. Лікар зазначила, що найкраще проводити до 6 оздоровчих процедур на добу.
Сік лимона - ціле джерело вітаміном С і натуральних фруктових кислот, які можуть зміцнити імунітет і вбити хвороботворні бактерії. Рецепт приготування лікувального коктейлю простий - потрібно додати в склянку кип'яченої води і соку половинки лимона.
Сода теж вважається потужним природним антисептиком, який швидко усуває запалення і бореться з бактеріями. За словами фахівця, якщо змішати сіль і соду в одному розчині - так можна вдвічі ефективніше лікувати хворе горло.
З насіння рослини пажитник можна приготувати цілющий напій. Для цього слід залити 3 ложки насіння літром холодної води та дати настоятися близько 4-5 годин. Після поставте рідину на плиту і доведіть до кипіння, варити потрібно 10-15 хвилин. Отриманий відвар можна пити (до речі, він також допомагає поліпшити травлення) або використовувати для полоскання гортані.