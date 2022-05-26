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Врач назвал напитки, которые опасно пить натощак

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Четверг 26 мая 2022 12:11
Врач назвал напитки, которые опасно пить натощак Фото: что можно и нельзя пить на голодный желудок (pexels.com)
Автор: Владимир Костырин

Некоторые напитки приносят вред здоровью, если употреблять их натощак. Выбирая, чем утолить жажду или просто освежиться, специалисты призывают в первую очередь обращать внимание на состояние своего желудка.

Об этом передает Medicina.ua.

По словам доктора медицинских наук, врача-диетолога, пить обычную воду натощак можно всем без исключения. А вот с другими напитками - не все так просто.

Если желудок здоров, также можно пить голодным и зеленый чай с молоком, иногда - кофе с кефиром, употреблять кисломолочные продукты.

Кислая жидкость может вызывать чувство боли, если попадает на воспаленную слизистую оболочку желудка, а после еды слизистая будет лучше защищена, отмечает диетолог.

Что не нужно пить натощак

Врач предупреждает, что даже если с желудочно-кишечным трактом проблем нет, не рекомендуется пить до еды соки, сладкие газированные напитки, компоты, сладкий чай, алкоголь.

Дело в том, что все напитки, которые мы пьем на голодный желудок, очень быстро всасываются, что может привести к резкому поднятию уровня сахара в крови.

"Современные соки мало того, что очень раздражают желудок, фруктовые соки еще и сладкие, хотя сейчас и в овощные добавляют сахар... Алкоголь натощак крайне нежелателен: он быстро всасывается, подпрыгивает уровень сахара в крови, и возникает неприятная проблема - идет нарушение обмена веществ", - поясняет диетолог.

Напомним, ранее врач объяснил, могут ли овощные соки лечить онкологические заболевания.

Также перед этим медики рассказали о напитке, который надолго снижает сахар в крови, и пить его нужно ежедневно.

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