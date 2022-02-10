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Медики заявили о напитке, который надолго снижает сахар в крови: пить нужно ежедневно

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Четверг 10 февраля 2022 16:25
Медики заявили о напитке, который надолго снижает сахар в крови: пить нужно ежедневно Как снизить уровень сахара при диабете (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые выяснили, как снизить высокий уровень сахара в крови при диабете. Специалисты заявили, что стабилизировать его поможет яблочный уксус.

Этот напиток оказывает сильное влияние на уровень сахара в крови, сообщает Express.

Отметим, что сахарный диабет 2 типа – это хроническое состояние, при котором уровень сахара в крови повышается до опасных уровней. Высокий уровень сахара в крови является результатом нарушения выработки инсулина.

Что показало исследование

Ученые рассказали, что исследование было проведено на 110 соответствующих пациентах с сахарным диабетом 2 типа, которые были отобраны и распределены на две группы.

Интервенционной группе давали 15 мл яблочного уксуса в 200 мл воды во время ужина в течение трех месяцев. А другая группа получала плацебо.

Специалисты в течение исследования следили за HbA1c (средним уровнем глюкозы в крови).

Ученые обнаружили "значительное" изменение HbA1c и уровня сахара в крови натощак в интервенционной группе.

Исследователи пришли к выводу, что если регулярно употреблять яблочный уксус, то он окажется эффективным в лечении сахарного диабета.

Как объясняют ученые, когда вы потребляете лишние калории и жир, ваше тело создает нежелательное повышение уровня глюкозы в крови.

Симптомы сахарного диабета

Много людей болеют сахарным диабетом 2 типа, даже не подозревая этого.

К основным симптомам относятся:

  • Мочитесь чаще, чем обычно, особенно ночью;
  • Постоянное чувство жажды;
  • Чувство сильной усталости;
  • Похудение;
  • Порезы или раны заживают дольше;
  • Затуманенное зрение.

Ранее мы сообщали, что эндокринолог назвала симптомы, которые указывают на диабет у детей.

Также мы писали, какие симптомы указывают на развитие опасной болезни.

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