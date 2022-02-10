Медики заявили о напитке, который надолго снижает сахар в крови: пить нужно ежедневно
Ученые выяснили, как снизить высокий уровень сахара в крови при диабете. Специалисты заявили, что стабилизировать его поможет яблочный уксус.
Этот напиток оказывает сильное влияние на уровень сахара в крови, сообщает Express.
Отметим, что сахарный диабет 2 типа – это хроническое состояние, при котором уровень сахара в крови повышается до опасных уровней. Высокий уровень сахара в крови является результатом нарушения выработки инсулина.
Что показало исследование
Ученые рассказали, что исследование было проведено на 110 соответствующих пациентах с сахарным диабетом 2 типа, которые были отобраны и распределены на две группы.
Интервенционной группе давали 15 мл яблочного уксуса в 200 мл воды во время ужина в течение трех месяцев. А другая группа получала плацебо.
Специалисты в течение исследования следили за HbA1c (средним уровнем глюкозы в крови).
Ученые обнаружили "значительное" изменение HbA1c и уровня сахара в крови натощак в интервенционной группе.
Исследователи пришли к выводу, что если регулярно употреблять яблочный уксус, то он окажется эффективным в лечении сахарного диабета.
Как объясняют ученые, когда вы потребляете лишние калории и жир, ваше тело создает нежелательное повышение уровня глюкозы в крови.
Симптомы сахарного диабета
Много людей болеют сахарным диабетом 2 типа, даже не подозревая этого.
К основным симптомам относятся:
- Мочитесь чаще, чем обычно, особенно ночью;
- Постоянное чувство жажды;
- Чувство сильной усталости;
- Похудение;
- Порезы или раны заживают дольше;
- Затуманенное зрение.
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