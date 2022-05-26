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Лікар назвав напої, які небезпечно пити натщесерце

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Четвер 26 травня 2022 12:11
Лікар назвав напої, які небезпечно пити натщесерце Фото: що можна і не можна пити на голодний шлунок (pexels.com)
Автор: Володимир Костирін

Деякі напої шкодять здоров'ю, якщо вживати їх натщесерце. Вибираючи, чим втамувати спрагу або просто освіжитися, фахівці закликають в першу чергу звертати увагу на стан свого шлунка.

Про це передає Medicina.ua.

За словами доктора медичних наук, лікаря-дієтолога, пити звичайну воду натщесерце можна всім без винятку. А ось з іншими напоями - не все так просто.

Якщо шлунок здоровий, також можна пити голодним і зелений чай з молоком, іноді - кава з кефіром, вживати кисломолочні продукти.

Кисла рідина може викликати відчуття болю, якщо потрапляє на запалену слизову оболонку шлунка, а після їжі слизова буде краще захищена, зазначає дієтолог.

Що не потрібно пити натщесерце

Лікар попереджає, що навіть якщо зі шлунково-кишковим трактом проблем немає, не рекомендується пити до їжі соки, солодкі газовані напої, компоти, солодкий чай, алкоголь.

Річ у тім, що всі напої, які ми п'ємо на голодний шлунок, дуже швидко всмоктуються, що може привести до різкого підняття рівня цукру в крові.

"Сучасні соки мало того, що дуже дратують шлунок, фруктові соки ще й солодкі, хоча зараз і в овочі додають цукор... Алкоголь натщесерце вкрай небажаний: він швидко всмоктується, підстрибує рівень цукру в крові, і виникає неприємна проблема - йде порушення обміну речовин", - пояснює дієтолог.

Нагадаємо, раніше лікар пояснив, чи можуть овочеві соки лікувати онкологічні захворювання.

Також перед цим медики розповіли про напої, який надовго знижує цукор в крові, і пити його потрібно щодня.

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