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Врач детской больницы в Киеве отказал в экстренной помощи ребенку: требовал взятку

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Киев, Вторник 10 августа 2021 12:41
Врач детской больницы в Киеве отказал в экстренной помощи ребенку: требовал взятку Врач в Киеве отказал в помощи ребенку и требовал взятку (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве дежурный врач детской больницы на улице Богатырской отказал в помощи матери с 14-летним подростком. Медик объяснил свой отказ тем, что у пациента нет направления и он не проживает в Киеве.

Детали инцидента и что делать в таких ситуациях, рассказали в программе "Сніданок 1+1".

У вас нет прописки и направления

14-летнему сыну Татьяны Рачковской внезапно стало плохо – подросток совершенно не мог глотать. Семья проживает в Буче Киевской области и мальчику немедленно вызвали скорую помощь. Однако выяснилось, что в Буче в тот вечер не было ни одного дежурного ЛОРа и пациента направили в Киев, в Первую детскую городскую больницу на улице Богатырской.

Однако там дежурный врач отказался оказывать помощь ребенку и сказал, что пациент не из Киева и у него нет направления в больницу. А потом предложил маме провести осмотр за деньги – 300 гривен.

Татьяна Рачковская сразу же позвонила на горячую линию Минздрава. После долгих препирательств врач все же осмотрел ее сына и дал направление в "Охматдет".

Что делать родителям в такой ситуации

Как объясняет адвокат Лаврентий Царук, за неоказание медицинской помощи есть уголовная ответственность. Врач обязан бесплатно оказать помощь в экстренных случаях и требовать за это деньги – не имеет права.

"Требование врачей оплатить средства — это нарушение уголовного закона. Есть уголовная статья. Наказание — 1700 гривен или до двух месяцев исправительных работ. Хуже будет то, что такой врач будет уволен скорее всего", - объяснил специалист.

Кроме того, в такой ситуации нужно сразу же звонить на "102" и регистрировать заявление. А после – писать жалобу в Минздрав и Национальную службу здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Дрогобыче 16-летний подросток истек кровью, пока скорая ехала на вызов.

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халатность врачей
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