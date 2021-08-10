Лікар дитячої лікарні в Києві відмовив в екстреній допомозі дитині: вимагав хабар

У Києві черговий лікар дитячої лікарні на вулиці Богатирській відмовив у допомозі матері з 14-річним підлітком. Медик пояснив свою відмову тим, що у пацієнта немає направлення і він не проживає в Києві.

Деталі інциденту і що робити в таких ситуаціях, розповіли в програмі " Сніданок 1+1 ".

У вас немає прописки та направлення

14-річному синові Тетяни Рачковської раптово стало погано - підліток абсолютно не міг ковтати. Сім'я проживає в Бучі Київської області й хлопчикові негайно викликали швидку допомогу. Однак з'ясувалося, що в Бучі того вечора не було жодного чергового ЛОРа і пацієнта направили до Києва, в першу дитячу міську лікарню на вулиці Богатирській.

Однак там черговий лікар відмовився надавати допомогу дитині та сказав, що пацієнт не з Києва й у нього немає направлення в лікарню. А потім запропонував мамі провести огляд за гроші - 300 гривень.

Тетяна Рачковська відразу ж зателефонувала на гарячу лінію МОЗ. Після довгих суперечок лікар все ж оглянув її сина і дав направлення в "ОХМАТДИТ".

Що робити батькам в такій ситуації

Як пояснює адвокат Лаврентій Царук, за ненадання медичної допомоги є кримінальна відповідальність. Лікар зобов'язаний безкоштовно надати допомогу в екстрених випадках і вимагати за це гроші – не має права.

"Вимога лікарів сплатити кошти - це порушення кримінального закону. Є кримінальна стаття. Покарання - 1700 гривень або до двох місяців виправних робіт. Гірше буде те, що такий лікар буде звільнений швидше за все", - пояснив фахівець.

Крім того, в такій ситуації потрібно відразу ж дзвонити на "102" і реєструвати заяву. А після - писати скаргу в МОЗ і Національну службу здоров'я.