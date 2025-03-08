ua en ru
Сб, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Вправи Кегеля для чоловіків: лікар Наумчук пояснив, чи справді вони зміцнюють ерекцію

Субота 08 березня 2025 10:14
UA EN RU
Вправи Кегеля для чоловіків: лікар Наумчук пояснив, чи справді вони зміцнюють ерекцію Фото: Чи зміцнюють ерекцію вправи Кегеля (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вправи Кегеля спрямовані на зміцнення м’язів тазового дна, які підтримують внутрішні статеві органи, сечовий міхур і пряму кишку. Але чи корисні такі вправи для чоловіків?

На це питання відповів в інтерв'ю РБК-Україна оперуючий лікар-уролог і завідувач урологічного відділення 18-ї міської лікарні в Києві Олександр Наумчук.

Чи корисні вправи Кегеля для чоловіків?

За словами лікаря, такі вправи дуже корисні для чоловіків.

"Покращується кровообіг в передміхуровій залозі", - відповів експерт.

Уролог пояснив, що для жінок вправи Кегеля - це тренування м'язів тазового дна.

"Тобто, якщо є треновані м'язи, навряд чи - матка випаде", - сказав він.

Наумчук розповів, що такі вправи допоможуть чоловікам покращити кровообіг в передміхуровій залозі, покращиться якість ерекції.

"Ну, дуже багато є методик на сьогодні в інтернеті, але суть одна і та сама. Ну, то тобто скорочення м'язів тазового дна", - пояснив експерт.

Лікар пояснив, що для правильного виконання треба скоротити м"язи, потім 5 секунд тримаєте, а потім треба розслабитись.

"Так треба зробити 15 разів, по 3 рази на день, але це треба робити регулярно", - радить уролог.

Вас може зацікавити

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я Чоловіки Лікарі
NEWS
СБУ затримала "крота" ФСБ РФ у Державному космічному агентстві
СБУ затримала "крота" ФСБ РФ у Державному космічному агентстві