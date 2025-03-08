Вправи Кегеля для чоловіків: лікар Наумчук пояснив, чи справді вони зміцнюють ерекцію
Вправи Кегеля спрямовані на зміцнення м’язів тазового дна, які підтримують внутрішні статеві органи, сечовий міхур і пряму кишку. Але чи корисні такі вправи для чоловіків?
На це питання відповів в інтерв'ю РБК-Україна оперуючий лікар-уролог і завідувач урологічного відділення 18-ї міської лікарні в Києві Олександр Наумчук.
Чи корисні вправи Кегеля для чоловіків?
За словами лікаря, такі вправи дуже корисні для чоловіків.
"Покращується кровообіг в передміхуровій залозі", - відповів експерт.
Уролог пояснив, що для жінок вправи Кегеля - це тренування м'язів тазового дна.
"Тобто, якщо є треновані м'язи, навряд чи - матка випаде", - сказав він.
Наумчук розповів, що такі вправи допоможуть чоловікам покращити кровообіг в передміхуровій залозі, покращиться якість ерекції.
"Ну, дуже багато є методик на сьогодні в інтернеті, але суть одна і та сама. Ну, то тобто скорочення м'язів тазового дна", - пояснив експерт.
Лікар пояснив, що для правильного виконання треба скоротити м"язи, потім 5 секунд тримаєте, а потім треба розслабитись.
"Так треба зробити 15 разів, по 3 рази на день, але це треба робити регулярно", - радить уролог.
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