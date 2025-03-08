Упражнения Кегеля для мужчин: врач Наумчук объяснил, действительно ли они укрепляют эрекцию
Упражнения Кегеля направлены на укрепление мышц тазового дна, которые поддерживают внутренние половые органы, мочевой пузырь и прямую кишку. Но полезны ли такие упражнения для мужчин?
На этот вопрос ответил в интервью РБК-Украина оперирующий врач-уролог и заведующий урологическим отделением 18-й городской больницы в Киеве Александр Наумчук.
Полезны ли упражнения Кегеля для мужчин?
По словам врача, такие упражнения очень полезны для мужчин.
"Улучшается кровообращение в предстательной железе", - ответил эксперт.
Уролог объяснил, что для женщин упражнения Кегеля - это тренировка мышц тазового дна.
"То есть, если есть тренированные мышцы, вряд ли - матка выпадет", - сказал он.
Наумчук рассказал, что такие упражнения помогут мужчинам улучшить кровообращение в предстательной железе, улучшится качество эрекции.
"Ну, очень много есть методик на сегодня в интернете, но суть одна и та же. Ну, то есть сокращение мышц тазового дна", - пояснил эксперт.
Врач пояснил, что для правильного выполнения надо сократить мышцы, затем 5 секунд удерживать, а потом надо расслабиться.
"Так надо сделать 15 раз, по 3 раза в день, но это надо делать регулярно", - советует уролог.
Вас может заинтересовать
- Когда необходим ректальный осмотр у уролога?
- Врач сказал, сколько в норме должен длиться половой акт
- Какие анализы мужчинам нужно сдавать каждый год
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.