Впливають на тривалість життя: які продукти не варто купувати в супермаркеті

Шкідливі продукти

За словами фахівця, не можна витрачати гроші на продукти, які завдадуть шкоди організму.

До списку шкідливих продуктів входить:

Сосисками та макаронами швидкого приготування - перероблене м’ясо, яке призводить до проблем із кишківником та зменшення тривалості життя

Сухий сніданок з молоком - користі немає взагалі, містить дуже багато цукру

Солодощі - призводять до інсулінорезистентності

Піца із колою - містить вуглеводи, перероблене м’ясо та багато цукру

Ковбаски та картопля фрі - перероблене м’ясо, насичений жир, вуглеводи та продукти глікації, які впливають на тривалість життя

Чипси, крекери - містять у складі неякісну олію та вуглеводи

Нутелла - суцільний цукор

Йогурт - багато цукру у складі

Дієтолог каже, що купувати такі продукти, а тим паче вживати на постійній основі - небезпечно для здоров’я.

Перевіряйте дату

Будь-який, навіть найякісніший продукт, може стати бомбою з годинниковим механізмом, якщо його зберігали неправильно.

Також у всіх товарів перевіряйте терміни придатності, і в разі найменших сумнівів, не беріть товар. Навіть при не закінченому терміні придатності, перевіряйте візуально доброякісність товару за запахом.

Обирайте необроблені продукти

Їжте сезонні овочі та фрукти, в них зазвичай мало хімії, адже вони ростуть у відкритому ґрунті в природних умовах.

Однак, при покупці, нюхайте і пробуйте на смак фрукти і овочі, якщо вони ароматні і смачні, швидше за все вони вирощені без застосування стимуляторів і активаторів.

Підсилювачі смаку, подовжувачі терміну зберігання та згущувачі найчастіше зустрічаються в йогуртах, твердому та плавленому сирах і печиві.

Додамо, що проконтролювати кількість продуктів з Е-добавками, що ви з’їли - дуже важко. Тому варто вивчати позначки перед покупкою товару, аби не зашкодити собі.