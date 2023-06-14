Влияют на продолжительность жизни: какие продукты не стоит покупать в супермаркете

В супермаркетах можно найти большой выбор различных продуктов. Некоторые из них привлекают людей своими вкусовыми качествами. Однако не все продовольственные товары, попадающие на магазинные прилавки, одинаково полезны.
Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Елена Новоселова в Instagram.
По словам специалиста, нельзя тратить деньги на продукты, которые нанесут ущерб организму.
В список вредных продуктов входит:
Диетолог говорит, что покупать такие продукты, а тем более употреблять на постоянной основе - опасно для здоровья.
Любой, даже самый качественный продукт может стать бомбой с часовым механизмом, если его хранили неправильно.
Также у всех товаров проверяйте сроки годности, и в случае малейших сомнений не берите товар. Даже при не истекшем сроке годности, проверяйте визуально доброкачественность товара по запаху.
Ешьте сезонные овощи и фрукты, у них обычно мало химии, ведь они растут в открытом грунте в естественных условиях.
Однако, при покупке, нюхайте и пробуйте на вкус фрукты и овощи, если они ароматны и вкусны, скорее всего они выращены без применения стимуляторов и активаторов.
Усилители вкуса, удлинители срока хранения и загустители чаще всего встречаются в йогуртах, твердом и плавленом сыре и печенье.
Добавим, что проконтролировать количество продуктов с Е-добавками, которые вы съели - очень тяжело. Поэтому следует изучать отметки перед покупкой товара, чтобы не навредить себе.
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