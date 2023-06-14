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Влияют на продолжительность жизни: какие продукты не стоит покупать в супермаркете

Какие продукты не стоит покупать в магазине (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В супермаркетах можно найти большой выбор различных продуктов. Некоторые из них привлекают людей своими вкусовыми качествами. Однако не все продовольственные товары, попадающие на магазинные прилавки, одинаково полезны.

Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Елена Новоселова в Instagram.

Вредные продукты

По словам специалиста, нельзя тратить деньги на продукты, которые нанесут ущерб организму.

В список вредных продуктов входит:

  • Сосиски и макароны быстрого приготовления - переработанное мясо, которое приводит к проблемам с кишечником и уменьшению продолжительности жизни
  • Сухой завтрак с молоком - пользы нет вообще, содержит очень много сахара
  • Сладости - приводят к инсулинорезистентности
  • Пицца с колой - содержит углеводы, переработанное мясо и много сахара
  • Колбаски и картофель фри - переработанное мясо, насыщенный жир, углеводы и продукты гликации, влияющие на продолжительность жизни
  • Чипсы, крекеры - содержат в составе некачественное масло и углеводы
  • Нутелла - сплошной сахар
  • Йогурт - много сахара в составе

Диетолог говорит, что покупать такие продукты, а тем более употреблять на постоянной основе - опасно для здоровья.

Проверяйте дату

Любой, даже самый качественный продукт может стать бомбой с часовым механизмом, если его хранили неправильно.

Также у всех товаров проверяйте сроки годности, и в случае малейших сомнений не берите товар. Даже при не истекшем сроке годности, проверяйте визуально доброкачественность товара по запаху.

Выбирайте необработанные продукты

Ешьте сезонные овощи и фрукты, у них обычно мало химии, ведь они растут в открытом грунте в естественных условиях.

Однако, при покупке, нюхайте и пробуйте на вкус фрукты и овощи, если они ароматны и вкусны, скорее всего они выращены без применения стимуляторов и активаторов.

Усилители вкуса, удлинители срока хранения и загустители чаще всего встречаются в йогуртах, твердом и плавленом сыре и печенье.

Добавим, что проконтролировать количество продуктов с Е-добавками, которые вы съели - очень тяжело. Поэтому следует изучать отметки перед покупкой товара, чтобы не навредить себе.

Ранее мы сообщали, что цены на молочные продукты в 2023 году резко пойдут вверх.

Также мы писали, какие продукты нужно утилизировать после отключения холодильника.

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