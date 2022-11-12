ua ru
Сб, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Такого оргазму насправді не існує! Ось правда про жіноче тіло

Новость на русском →
Субота 12 листопада 2022 22:22
Такого оргазму насправді не існує! Ось правда про жіноче тіло Фото: Сексологи розповіли правду про жіночий оргазм (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Жіночий оргазм вважається значно складнішим за чоловічий. Крім того, жіночому задоволенню приписують дуже багато різновидів. Але насправді все значно простіше, ніж багато хто думає.

Про це пише канал Сексологія по-українськи.

Якого оргазму не існує?

"Візьмемо на себе сміливість вдарити правдою-маткою по міфу: вагінального оргазму немає! Всі тренінги про навчання вагінального оргазму прекрасний маркетинговий хід", - говорять сексологи.

Тоді який оргазм "правильний"?

Називати оргазм тільки кліторальним теж неправильно, адже клітор бере участь в оргазмі завжди.

Клітор - це не тільки маленький горбок зовні, у нього є "ніжки", які "обіймають" піхву і в момент оргазму він пульсує.

Такого оргазму насправді не існує! Ось правда про жіноче тіло

Фото: Жіночий оргазм простіший, ніж всі думають (freepik)

Оргазм - у жінки в голові

Насправді, оргазм у жінки у голові, сигнали йдуть від ерогенних зон у головний мозок.

"Можна стерти ерогенні зони хоч до дірок, але це не допоможе, якщо ви просто не готові відчути оргазм", - підсумували експерти.

Раніше ми писали про метод, який поверне вогонь у ваші інтимні стосунки.

Також читайте про найпоширеніші міфи про секс, в які в наш час соромно вірити.

Крім того повідомлялося про три причини, чому жінки після 30 сексуальніші.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки интим