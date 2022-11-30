Действие курения на потенцию мужчин: насколько все плохо и можно ли исправить

Существует мнение, что курение негативно влияет на мужскую сексуальную функцию. И такая гипотеза подтверждается. Но поправить все можно.

Об этом рассказали эксперты ресурса "Наша сексология".

Для подтверждения этой гипотезы было обследовано 1150 курящих пациентов с эректильной дисфункцией.

По результатам данных исследований было обнаружено, что:

Курение вызывает спазмы сосудов, которые затрудняют приток крови к половому члену и уменьшают силу эрекции.

Происходит понижение количества тестостерона, вырабатываемого организмом. Это приводит к снижению либидо, ухудшению уровня сексуальной активности.

Сперматозоиды становятся менее активными, поэтому вероятность зачать ребенка снижается. В дополнение к этому, семенная жидкость курильщика имеет более низкое качество. В силу этого рожденные дети могут иметь патологии как наружные, так и внутренних органов.

Можно ли все поправить?

Важно отметить, что через некоторое время уровни гормонов пришли в норму после прекращения испытуемыми курения.

Но у курильщиков наблюдалась повышенная тревога, они были недовольны своим образом жизни.