Не впізнати: який зараз вигляд має головна зірка серіалу "Сабріна - маленька відьма" (фото)

Як змінилась Мелісса Джоан Харт

Навряд чи знайдеться хтось, хто не бачив жодної серії суперпопулярного ситкому "Сабріна - маленька відьма".

Головна героїня миттєво завоювала серця всіх школярок, а дорослі полюбили цей серіал за добрий і розважальний гумор.

За сім сезонів Сабріна закінчила школу, навчалася в коледжі, знайшла роботу і навіть зустріла справжнє кохання.

Мелісса Джоан Харт (фото: кадр із серіалу)

Не дивно, що Мелісса Джоан Харт стала справжньою знаменитістю - у неї були шанувальники по всьому світу.

Однак, у певному сенсі, акторка стала заручницею своєї ролі, оскільки після цього проєкту в неї не було настільки ж значущих робіт, хоча вона продовжує активно зніматися.

Сьогодні Меліссі 48 років, вона щасливо одружена з музикантом Марком Вілкерсоном (вони разом вже 20 років!) і виховує трьох синів.

Мелісса Джоан Харт з родиною (фото: instagram.com/melissajoanhart)

Акторка не боїться старіння і приймає свої зморшки, не приховуючи їх ні макіяжем, ні "уколами краси", ні фотошопом.