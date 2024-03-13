Як змінилися головні герої культової "Матриці" (фото)

"Матриця" - це один з культових бойовиків кінця 90-х, який став культовим та дуже полюбився глядачам завдяки своєму сюжету.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як зараз виглядають актори, які виконали головні ролі у фільмі "Матриця".

Кіану Рівз

Томас Андерсон або Нео, саме так називали Рівза у "Матриці". Зірка "Джона Віка" може похвалитися значною фільмографією зі знаменитих на весь світ різножанрових картин і багатьма нагородами. Наразі актор виглядає приголомшливо й вважається одним з найбільш високооплачуваних акторів.

Кіану Рівз (фото: Кіноріум)

Керрі-Енн Мосс

Образ Трініті назавжди закріпився за актрисою й навіть зараз акторку асоціюють з її персонажем. Але на її рахунку ще є яскрава роль Джері Хогарт з всесвіту Marvel. Керрі Енн не часто з’являється на світських заходах, але продовжує зніматися у фільмах.

Зірка зберегла свою красу та привабливість і ділиться світлинами у соціальних мережах.

Керрі-Енн Мосс (фото: Кіноріум)

Керрі-Енн Мосс (фото: instagram.com/bycarrieannemoss)

Лоренс Фішберн

Роль Морфеуса виконав Лоренс Фішберн, у фільмографії якого, "Матриця" є найвідомішою кінокартиною. Але також він може бути знайомий вам з фільмів "Зараження" і "Ганнібал", які є досить популярними серед глядачів.

Звичайно, зараз Лоренс набагато старший та серйозний, і він досі продовжує грати у кіно.

Лоренс Фішбен (фото: Кіноріум)

Джо Пантоліано

Джо виконав не найголовнішу, але яскрава роль Сайфера, яка принесла актору справжню популярність. Багато хто запам’ятав його завдяки телесеріалу "Клан Сопрано", але в "Матриці" він зіграв унікальну роль. Наразі акторові 72 роки й варто сказати, що він доволі активний у соціальних мережах.

Джо Пантоліано (фото: Кіноріум)



