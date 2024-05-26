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Не узнать: как сейчас выглядит главная звезда сериала "Сабрина - маленькая ведьма" (фото)

Мелисса Джоан Харт (фото: кадр из сериала)
Автор: Иванна Пашкевич

Сериал "Сабрина - маленькая ведьма", который начал выходить на экраны в 1996 году, сумел завоевать внимание зрителей всех возрастов: его смотрели и школьники, и взрослые. Многие следили за интересной жизнью главных героинь на протяжении всех семи сезонов. Особое внимание поклонников было сосредоточено на Сабрине, роль которой исполнила Мелисса Джоан Харт. Когда-то она была любимицей всех подростков.

Где она сейчас и как выглядит - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как изменилась Мелисса Джоан Харт

Вряд ли найдется кто-то, кто не видел ни одной серии супер популярного ситкома "Сабрина - маленькая ведьма".

Главная героиня мгновенно завоевала сердца всех школьниц, а взрослые полюбили этот сериал за добрый и развлекательный юмор.

За семь сезонов Сабрина окончила школу, училась в колледже, нашла работу и даже встретила настоящую любовь.

Мелисса Джоан Харт (фото: кадр из сериала)

Неудивительно, что Мелисса Джоан Харт стала настоящей знаменитостью - у нее были поклонники по всему миру.

Однако, в некотором смысле, актриса стала заложницей своей роли, поскольку после этого проекта у нее не было столь же значимых работ, хотя она продолжает активно сниматься.

Сегодня Мелисси 48 лет, она счастливо замужем за музыкантом Марком Уилкерсоном (они вместе уже 20 лет!) и воспитывает троих сыновей.

Мелисса Джоан Харт с семьей (фото: instagram.com/melissajoanhart)

Актриса не боится старения и принимает свои морщины, не скрывая их ни макияжем, ни "уколами красоты", ни фотошопом.

Узнайте, как изменились звезды сериала "Зена - королева воинов".

Также смотрите, как выглядят сейчас главные герои культовой "Матрицы".

При подготовке материала были использованы следующие источники: Instagram Мелиссы Джоан Харт.

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