Тоді і зараз: як змінилися зірки серіалу "Зена - королева воїнів"

Його показали в 108 країнах світу, що перевершило очікування навіть продюсерів шоу. Минуло майже 30 років з моменту виходу серіалу! Природно, за цей час його герої встигли змінитися.

"Зена - королева воїнів", звісно, не може похвалитися таким епічним розмахом, як "Гра престолів" або "Володаря перснів". Проте серіал став одним із найпопулярніших і найбільш запам'ятовуваних проєктів 90-х років.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, як живуть і який вигляд актори мають зараз.

Люсі Лоулесс

Для молодої новозеландської актриси з серіалу "Дивовижні мандри Геракла" ця роль стала справжнім проривом. Мільйони чоловіків захоплювалися спритністю і стрункою фігурою Зени, яку підкреслювали короткі костюми, що ледь прикривали тіло.

Люсі Лоулесс запам'яталася глядачам як пекуча брюнетка з пронизливими блакитними очима.

Люсі Лоулесс (фото: кадр із серіалу)

Після завершення зйомок актриса продовжила свою кар'єру в кіно. Вона знялася в серіалі "Спартак: кров і пісок", фантастиці "Зоряний крейсер "Галактика"" і у фільмі "Еш проти зловісних мерців".

Люсі також грає в театрі і пробує свої сили у вокалі, радуючи шанувальників музичними відеороликами на YouTube. Вона бере активну участь у боротьбі за права жінок.

Актриса стала блондинкою і позбулася довгих локонів, що зробило її майже невпізнанною.

Люсі Лоулесс (фото: instagram.com/reallucylawless)

Рене О'Коннор

Актрисі дісталася роль войовниці Габріель, вірної напарниці Зени. Білява Рене ефектно доповнювала цей дует, підігріваючи інтерес до передбачуваних нетрадиційних стосунків із головною героїнею.

Артистка завоювала серця мільйонів шанувальників. У 1997 році О'Коннор була занесена до списку найкрасивіших знаменитостей.

Рене О'Коннор і Люсі Лоулесс (фото: кадр із серіалу)

Після завершення зйомок вона виконала кілька епізодичних ролей у кіно і перейшла працювати в театр.

Рене спробувала себе в ролі режисера і захопилася живописом, спрямовуючи виручені з продажу картин кошти на благодійність.

Вона активно підтримує ЛГБТ-спільноти й проводить семінари. З юної красуні О'Коннор перетворилася на елегантну жінку, експериментуючи з кольором волосся і ставши рудою.

Рене О'Коннор (фото: instagram.com/realreneeoconnor)

Тед Реймі

Актор зіграв роль комічного персонажа Джоксера, який мріє стати великим воїном. Герой Теда супроводжував Зену і Габріель до п'ятого сезону.

Після завершення зйомок серіалу він отримав кілька епізодичних ролей, найяскравішою з яких стала його робота в серіалі "Твін Пікс".

Тед Реймі (фото: кадр із серіалу)

Реймі захоплюється музикою і пробує себе в ролі сценариста. З роками Тед став дотримуватися більш суворого стилю, завжди з'являючись на публіці в класичних костюмах.

Тед Реймі (фото: instagram.com/tedraimi)

Едріан Вілкінсон

Акторка зіграла роль дорослої доньки Зени, яка народилася внаслідок непорочного зачаття. До повноліття вона була захована у майбутнього імператора Октавіана.

Дівчинка носила два імені - Єва і Лівія, і відчайдушно намагалася побороти темні сторони свого характеру.

Едріан Вілкінсон (фото: кадр із серіалу)

Едріан, будучи хореографом за освітою, продовжила зніматися в кіно після серіалу. Вона з'явилася у фільмах "Зоряний шлях триває" і "Зоряний шлях: Відступники".

З роками Вілкінсон практично не змінилася. Артистка щодня займається йогою, і завдяки своїй стрункості та витонченості, вона не виглядає на свій вік.

Едріан Вілкінсон​​​​​​​ (фото: instagram.com/yo_adriennew)

Кевін Сорбо

Актор з'явився в кількох епізодах серіалу, зігравши Геракла і ставши еталонним образом давньогрецького героя. Кевін прославився ще до "Зени - королеви воїнів" завдяки своїй ролі в попередній частині франшизи "Дивовижні мандри Геракла".

Засмаглий м'язистий блондин із мечем у руках завоював серця багатьох жінок. Готуючись до ролі, Кевін тренувався в спортзалі з трьома інструкторами.

Кевін Сорбо​​​​​​​ (фото: кадр із серіалу)

Після зйомок Сорбо пророкували величезний успіх у Голлівуді, але його підкосили проблеми зі здоров'ям. Кевін переніс три інсульти та повернувся в кіно лише 2005 року, зігравши в серіалі "Андромеда".

Він продовжує зніматися в епізодичних ролях і перебуває в хорошій фізичній формі.

Кевін Сорбо​​​​​​​ (фото: instagram.com/ksorbo)