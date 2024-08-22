Не впізнати: Дурнєв здивував, який вигляд мав в юності з довгим волоссям (фото)

Телеведучий та блогер Олексій Дурнєв показав, який вигляд мав в юності з довгим волоссям.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, у stories шоумен поділився архівним фото, де він позує в картатій сорочці, з оголеним торсом і довгим густим волоссям.
"Доброго вечора", - підписав публікацію Дурнєв.
Він не уточнив, коли саме було зроблено цей знімок.
Ймовірно, ці рідкісні кадри зі студентських років Олексія.
Скріншот
Шоумен родом із Маріуполя і на початку 2000-х навчався в Харківському національному університеті радіоелектроніки.