Не впізнати: Дурнєв здивував, який вигляд мав в юності з довгим волоссям (фото)

Так, у stories шоумен поділився архівним фото, де він позує в картатій сорочці, з оголеним торсом і довгим густим волоссям.

"Доброго вечора", - підписав публікацію Дурнєв.

Він не уточнив, коли саме було зроблено цей знімок.

Ймовірно, ці рідкісні кадри зі студентських років Олексія.

Скріншот

Шоумен родом із Маріуполя і на початку 2000-х навчався в Харківському національному університеті радіоелектроніки.