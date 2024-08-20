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Раміна показала чесні кадри фігури без фотошопу на відпочинку з коханим-військовим

Вівторок 20 серпня 2024 11:30
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Раміна показала чесні кадри фігури без фотошопу на відпочинку з коханим-військовим Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогерка Раміна Есхакзай відправилась на відпочинок за кордон разом із коханим-військовослужбовцем. Зірка похизувалася воєю стрункою фігурою без фільтрів і фотошопу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram журналістки.

Зі слів знаменитості, вона нарешті дочекалася відпустки. Судячи зі світлин, які вона опублікувала у соцмережах, Раміна відпочиває разом зі своїм обранцем на Мальдівах.

"Довгоочікуваний момент. Океан. Природа. Супергерой поруч. Найкраща відпустка ever", - написала вона.

Також вона звернулася до тих, хто хоче так само "кайфувати під час відпустки", порадивши долучатися до лав ЗСУ.

Раміна показала чесні кадри фігури без фотошопу на відпочинку з коханим-військовимРаміна показала чесні кадри фігури без фотошопу на відпочинку з коханим-військовимРаміна показала чесні кадри фігури без фотошопу на відпочинку з коханим-військовим

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

"Насправді дуже раджу тим військовим, хто має можливість, під час відпустки виїхати кудись з коханою людиною чи з друзями. Довга дорога, але воно того вартує", - зазначила Есхакзай.

Блогерка додала, що рішення відпочивати за кордоном було прийняте всього за декілька днів. Тому що через війну планувати щось заздалегідь дуже ризиковано.

Раміна показала чесні кадри фігури без фотошопу на відпочинку з коханим-військовимРаміна показала чесні кадри фігури без фотошопу на відпочинку з коханим-військовимРаміна показала чесні кадри фігури без фотошопу на відпочинку з коханим-військовимРаміна показала чесні кадри фігури без фотошопу на відпочинку з коханим-військовим

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

До слова, раніше Раміна зізнавалася, що її обранець ніколи не був на морі. Вона ніяк не могла наважитися полетіти з ним кудись через страх осуду.

"У мене хлопець - військовий. Він не був на морі. Я б хотіла полетіти з ним кудись, але я боюся. Боюся, що я не встигну, боюся, що нас побачать, що думатимуть, звідки в нього гроші на поїздку. Я боюся просто", - ділилася своїми страхами Раміна.

Нещодавно Раміна здивувала найдорожчим подарунком від одруженого залицяльника.

Також вона зізналася, скільки коштують її поїздки на Донбас.

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