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Не узнать: Дурнев удивил, как выглядел в юности с длинными волосами (фото)

Алексей Дурнев (фото: instagram.com/aleksey_durnev)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущий и блогер Алексей Дурнев показал, как выглядел в юности с длинными волосами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, в stories шоумен поделился архивным фото, где он позирует в клетчатой рубашке, с обнаженным торсом и длинными густыми волосами.

"Добрый вечер", - подписал публикацию Дурнев.

Он не уточнил, когда именно был сделан этот снимок.

По всей вероятности, эти редкие кадры из студенческих лет Алексея.

Скриншот

Шоумен родом из Мариуполя и в начале 2000-х учился в Харьковском национальном университете радиоэлектроники.

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