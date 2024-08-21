Дуже гарна пара: Залужний зачарував новим фото з дружиною

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію екс-головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ), а нині посла України у Великій Британії у Facebook .

На світлині Залужний та його дружина позують у строгих ділових костюмах. Олена - у сірих штанах прямого крою, блузі та приталеному піджаку. Вона доповнила свій лук спортивним взуттям - білими кедами з блакитними шнурками, зробивши його менш офіційним.

Посол у свою чергу вибрав класичний чорний костюм, білу сорочку та краватку контрастного кольору - червоного. Доповнив образ закритим взуттям у тон до костюму.

Зазначимо, що він ніяк не підписав фото. Проте лише через годину після публікації воно зібрало понад 13 тисяч лайків та безліч коментарів.

Валерій Залужний з дружиною Оленою (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Як відреагували підписники Залужного

Фоловери екс-головнокомандувача ЗСУ засипали подружжя захопленими компліментами:

"Фантастичні. Яка прекрасна пара".

"Дуже гарна пара. Здоров'я вам та щастя".

"Ух та, який красень Валерій Федорович".

"Гарні. Пишаємося!".

"Ви - найкращі!".

Що відомо про Олену Залужну

Інформації про Олену у відкритих джерелах дуже мало.

Відомо, що вона працює фінансистом в Укргазбанку. Подружжя живе разом понад 20 років. У них є дві доньки від попередніх шлюбів - Христина та Аріна, але спільних дітей немає.

Залужний з дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Молодша донька Христина закінчила Одеський медичний університет, бо мріяла стати лікарем.

Старша продовжує справу батька - вона військова.

Нагадаємо, 9 лютого 2024 року стало відомо, що Залужного відправили у відставку. Новим Головнокомандувачем став Олександр Сирський.