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Дуже гарна пара: Залужний зачарував новим фото з дружиною

Середа 21 серпня 2024 17:30
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Дуже гарна пара: Залужний зачарував новим фото з дружиною Валерій Залужний з дружиною Оленою (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Автор: Катерина Собкова

Валерій Залужний продемонстрував у мережі нове фото зі своєю дружиною Оленою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію екс-головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ), а нині посла України у Великій Британії у Facebook.

На світлині Залужний та його дружина позують у строгих ділових костюмах. Олена - у сірих штанах прямого крою, блузі та приталеному піджаку. Вона доповнила свій лук спортивним взуттям - білими кедами з блакитними шнурками, зробивши його менш офіційним.

Посол у свою чергу вибрав класичний чорний костюм, білу сорочку та краватку контрастного кольору - червоного. Доповнив образ закритим взуттям у тон до костюму.

Зазначимо, що він ніяк не підписав фото. Проте лише через годину після публікації воно зібрало понад 13 тисяч лайків та безліч коментарів.

Дуже гарна пара: Залужний зачарував новим фото з дружиною

Валерій Залужний з дружиною Оленою (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Як відреагували підписники Залужного

Фоловери екс-головнокомандувача ЗСУ засипали подружжя захопленими компліментами:

  • "Фантастичні. Яка прекрасна пара".
  • "Дуже гарна пара. Здоров'я вам та щастя".
  • "Ух та, який красень Валерій Федорович".
  • "Гарні. Пишаємося!".
  • "Ви - найкращі!".

Що відомо про Олену Залужну

Інформації про Олену у відкритих джерелах дуже мало.

Відомо, що вона працює фінансистом в Укргазбанку. Подружжя живе разом понад 20 років. У них є дві доньки від попередніх шлюбів - Христина та Аріна, але спільних дітей немає.

Дуже гарна пара: Залужний зачарував новим фото з дружиноюЗалужний з дружиною (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Молодша донька Христина закінчила Одеський медичний університет, бо мріяла стати лікарем.

Старша продовжує справу батька - вона військова.

Нагадаємо, 9 лютого 2024 року стало відомо, що Залужного відправили у відставку. Новим Головнокомандувачем став Олександр Сирський.

Раніше Залужний показав, як змінився за роки служби.

Читайте також, як Залужний на тлі пейзажів Лондона зворушливо звернувся до дружини.

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Валерій Залужний
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