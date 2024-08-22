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Не впізнати: Дурнєв здивував, який вигляд мав в юності з довгим волоссям (фото)

Четвер 22 серпня 2024 07:40
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Не впізнати: Дурнєв здивував, який вигляд мав в юності з довгим волоссям (фото) Олексій Дурнєв (фото: instagram.com/aleksey_durnev)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведучий та блогер Олексій Дурнєв показав, який вигляд мав в юності з довгим волоссям.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, у stories шоумен поділився архівним фото, де він позує в картатій сорочці, з оголеним торсом і довгим густим волоссям.

"Доброго вечора", - підписав публікацію Дурнєв.

Він не уточнив, коли саме було зроблено цей знімок.

Ймовірно, ці рідкісні кадри зі студентських років Олексія.

Не впізнати: Дурнєв здивував, який вигляд мав в юності з довгим волоссям (фото)

Скріншот

Шоумен родом із Маріуполя і на початку 2000-х навчався в Харківському національному університеті радіоелектроніки.

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