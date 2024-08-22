Не узнать: Дурнев удивил, как выглядел в юности с длинными волосами (фото)
Алексей Дурнев (фото: instagram.com/aleksey_durnev)
Телеведущий и блогер Алексей Дурнев показал, как выглядел в юности с длинными волосами.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, в stories шоумен поделился архивным фото, где он позирует в клетчатой рубашке, с обнаженным торсом и длинными густыми волосами.
"Добрый вечер", - подписал публикацию Дурнев.
Он не уточнил, когда именно был сделан этот снимок.
По всей вероятности, эти редкие кадры из студенческих лет Алексея.
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Шоумен родом из Мариуполя и в начале 2000-х учился в Харьковском национальном университете радиоэлектроники.