Впевнено та об'єктивно. Як говорити з начальством про збільшення зарплати

Порівняйте свою зарплату із середньою на ринку праці

Насамперед це допоможе вам розуміти, в яких межах говорити про надбавку. До того ж аргумент про середню ринкову суму набагато сильніший за ваші судження та оцінки.

Для цього дослідіть середню зарплату за вашою посадою. Ви можете зробити це шляхом моніторингу на сайтах з пошуку роботи або ж переглянути різні представлені статистики. Звертайте увагу на дату публікації: важливо, щоб вона була більш-менш свіжою.

Наступне, що можете зробити, - це виписати всі обов'язки, які виконуєте на своїй посаді в компанії. Після цього відкрийте сторінку з вакансіями за вашою посадою й перегляньте опубліковані пропозиції. Порівняйте список обов'язків у вакансіях, де пропонується вища заробітна плата.

Може виявитися, що ви виконуєте таку ж кількість обов'язків, як пропонується у вакансіях з більшою зарплатою. Обов'язково занотуйте це, щоб також використати як аргумент.

Покажіть результати

Будь-яку тезу краще доводити наочно. Тому щоб ваше прохання про підвищення задовольнили, представте керівництву свої реальні досягнення та прогрес у роботі. Особливо добре буде надати ще й дані про те, як це вплинуло на компанію.

Головна порада - тримайтеся впевнено та не бійтеся говорити (фото: Freepik)

Підготуйтеся до розмови

Крім визначення бажаної суми відповідно до середньої ринкової та підготовки аргументів, вам варто заздалегідь домовитися про розмову з керівництвом, щоб це не було зненацька.

Це буде ознакою того, що ви поважаєте час своїх колег.

Якщо під час зустрічі, вам не дали чіткої відповіді через необхідність узгодження питання з іншими співробітниками, запитайте, коли ви зможете чекати на відповідь. Це важливо для того, щоб часові рамки не стали необмеженими.

Що робити, якщо вам відмовили

По-перше, завжди варто бути готовими як до позитивної відповіді, так і до негативної.

По-друге, якщо ви почули остаточну відмову, поцікавтеся, що можна зробити, щоб задовольнити ваше прохання, та коли можна знову переглянути суму. Хороший керівник завжди пояснить вам, що можна покращити в роботі та над чим варто попрацювати.

А якщо зарплату погоджуються збільшити за умови розширення ваших обов'язків, відразу уточнюйте, що ще вам доведеться виконувати.