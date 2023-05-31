Уверенно и объективно. Как говорить с руководством об увеличении заработной платы

Сравните свою зарплату со средней на рынке труда

В первую очередь это поможет вам понимать, в каких пределах говорить о прибавке. К тому же аргумент о средней рыночной сумме намного сильнее ваших суждений и оценок.

Для этого исследуйте среднюю зарплату по вашей должности. Вы можете сделать это путем мониторинга на сайтах по поиску работы или просмотреть различные представленные статистики. Обращайте внимание на дату публикации: важно, чтобы она была более или менее свежа.

Следующее, что можете сделать - это выписать все обязанности, которые выполняете на своей должности в компании. После этого откройте страницу с вакансиями по должности и просмотрите опубликованные предложения. Сравните список обязанностей в вакансиях, где предлагается более высокая заработная плата.

Может оказаться, что вы выполняете такое же количество обязанностей, как предлагается в вакансиях с большей зарплатой. Обязательно запишите это, чтобы также использовать в качестве аргумента.

Покажите результаты

Любой тезис лучше доказывать наглядно. Поэтому, чтобы ваша просьба о повышении была удовлетворена, представьте руководству свои реальные достижения и прогресс в работе. Особенно хорошо будет предоставить еще и данные о том, как это повлияло на компанию.

Главный совет - держитесь уверенно и не бойтесь говорить (фото: Freepik)

Подготовьтесь к разговору

Помимо определения желаемой суммы в соответствии со средней рыночной и подготовкой аргументов, вам следует заранее договориться о разговоре с руководством, чтобы это не было врасплох.

Это будет признаком того, что вы уважаете время своих коллег.

Если во время встречи, вам не дали четкого ответа из-за необходимости согласования вопроса с другими сотрудниками, спросите, когда вы сможете ждать ответа. Это важно для того, чтобы временные рамки не стали неограниченными.

Что делать, если вам отказали

Во-первых, всегда следует быть готовыми как к положительному ответу, так и к отрицательному.

Во-вторых, если вы услышали окончательный отказ, поинтересуйтесь, что можно сделать, чтобы удовлетворить вашу просьбу, и когда можно снова рассмотреть сумму. Хороший руководитель всегда объяснит вам, что можно улучшить работу и над чем стоит поработать.

А если зарплату соглашаются увеличить при расширении ваших обязанностей, сразу уточняйте, что еще вам придется выполнять.