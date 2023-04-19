Бояться втратити кандидата? Чому роботодавці не вказують розмір зарплати у вакансіях

Можна помітити, що на сайтах із пошуку роботи у вакансіях часто відсутня інформація про розмір заробітної плати. Це спантеличує шукача та може навіть відбити бажання надсилати своє резюме. Однак на приховування цієї суми роботодавця можуть підштовхувати різні причини, яким є пояснення.

З яких підстав роботодавці не пишуть розмір зарплати - читайте нижче в матеріалі Styler.

Роботодавець не визначився із сумою

Часто буває так, що компанія лише відкрила нову позицію та не може визначити суму винагороди. Так стається й тому, що напрямок роботи може бути абсолютно новим для ринку.

У такому випадку роботодавець не знає, який розмір зарплати може бути гідним. Тоді із потенційним співробітником обговорять бажану суму заробітної плати та можливості компанії її забезпечити.

Страх втратити кандидата через зарплатну вилку

У більшості вакансій вказують розмір зарплати від мінімальної до максимальної допустимої суми.

Наприклад, заробіток може коливатися від 15 000 до 25 000 гривень на місяць. Часто шукачі переконані, що їхній оклад буде саме верхня межа, тобто максимальна сума. А коли отримають меншу винагороду, розчаруються, втратять мотивацію до роботи чи навіть звільняться.

З іншого боку, якщо роботодавець просто вкаже зарплату від 15 000, досвідчений кандидат не зверне уваги на оголошення через низьку заробітну плату.

Або нижча середньої, або непристойно висока

Може бути так, що компанія пропонує заробіток нижчий за той, який є на ринку. Тоді суму просто приховують, натомість в оголошенні описують усі інші переваги роботи саме в цій установі.

Інша ситуація, коли заробітна плата досить висока. Тоді роботодавець приховує її з метою відсіяти тих кандидатів, які "клюнуть" на велику суму грошей. А справжні фахівці, переглянувши вимоги, зрозуміють, чи підходять вони на вакансію та якою приблизно може бути оплата.

Політика нерозголошення розміру зарплат

Роботодавець може не бажати розголошувати суму всім кандидатам. Коли він побачить, що кандидат справді може зайняти вакансію, лише під час співбесіди озвучить рівень зарплати.

До того ж компанія може вважати, що шукач розуміє приблизний заробіток, якщо шукає роботу саме в цій сфері.

Роботодавець не хоче демотивувати працівників

Часто в компаніях працівники не знають, скільки отримують їхні колеги. Відповідно й сам роботодавець не повідомляє ці цифри в оголошеннях.

Це може стосуватися компаній, які не виробили підхід щодо системи винагороди співробітників або приймають нових людей хаотично. Тоді навіть в одному відділі колеги на одній посади можуть отримувати оплату різного розміру.