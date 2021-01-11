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Впервые после захвата Капитолия Мелания Трамп обратилась к людям с пламенной речью

США, Понедельник 11 января 2021 20:40
Впервые после захвата Капитолия Мелания Трамп обратилась к людям с пламенной речью
Мелания Трамп (фото: GettyImages)
Автор: Роман Мирончук

Первая леди США Мелания Трамп осудила попытку силового захвата Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Она также подчеркнула, что разочарована действиями демонстрантов.

По ее словам, ей стыдно, что вокруг этих трагических событий ходили непристойные сплетни, необоснованные личные нападки и ложные обвинения. Об этом говорится в заявлении Мелании Трамп на сайте Белого дома.

"Наш народ должен исцеляться цивилизованно. Не сомневайтесь в этом, я абсолютно осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Насилие недопустимо", - заявила Мелания.

Она также призвала граждан перестать протестовать и взглянуть на ситуацию со всех сторон.

"Я умоляю людей прекратить насилие, никогда не делать предположений, основываясь на цвете кожи человека, и использовать различные политические идеологии в качестве основы для агрессии и жестокости. Мы должны слушать друг друга, сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и подниматься над тем, что нас разделяет", - добавила первая леди.

Она также отметила, что для нее было честью быть первой леди страны. Мелания поблагодарила миллионы американцев, которые поддерживали ее и ее мужа на протяжении последних 4 лет.

Напомним, во время стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США.

Мы также писали о том, что стала известна судьба "рогатого" протестующего в Капитолии.

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Новости Украины Жизнь Соединенные Штаты АмерикиМелания Трамп

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