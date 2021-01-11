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Вперше після захоплення Капітолію Меланія Трамп звернулася до людей з полум'яною промовою

США, Понеділок 11 січня 2021 20:40
Вперше після захоплення Капітолію Меланія Трамп звернулася до людей з полум'яною промовою
Меланія Трамп (фото: GettyImages)
Автор: Роман Мирончук

Перша леді США Меланія Трамп засудила спробу силового захоплення Капітолію прихильниками чинного президента Дональда Трампа. Вона також підкреслила, що розчарована діями демонстрантів.

За її словами, їй соромно, що навколо цих трагічних подій ходили непристойні плітки, необґрунтовані особисті нападки і неправдиві звинувачення. Про це йдеться в заяві Меланії Трамп на сайті Білого дому.

"Наш народ повинен зцілюватися цивілізовано. Не сумнівайтеся в цьому, я абсолютно засуджую насильство, яке відбулося в Капітолії нашої країни. Насильство неприпустимо", - заявила Меланія.

Вона також закликала громадян перестати протестувати і поглянути на ситуацію з усіх сторін.

"Я благаю людей припинити насильство, ніколи не робити припущень, грунтуючись на кольорі шкіри людини, і використовувати різні політичні ідеології як основи для агресії і жорстокості. Ми повинні слухати один одного, зосереджуватися на тому, що нас об'єднує, і підійматися над тим, що нас розділяє", - додала перша леді.

Вона також зазначила, що для неї було честю бути першою леді країни. Меланія подякувала мільйонам американців, які підтримували її і її чоловіка протягом останніх 4 років.

Нагадаємо, під час стрілянини в Капітолії загинула ветеран ВПС США.

Ми також писали про те, що стала відома доля "рогатого" протестувальника в Капітолії.

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