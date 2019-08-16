Впервые в истории: в Арктике зафиксировали 34-градусную жару

В Арктике побит температурный рекорд (Коллаж РБК-Украина)

Климатологи утверждают, что побит рекорд всей истории наблюдений

Погода в 2019 году бьет все температурные рекорды и необычно высокую температуру зафиксировали даже в Арктике. Как утверждают ученые, такая высокая температура воздуха за Полярным кругом была зафиксирована впервые в истории. Об этом пишет издание Gizmodo.

Национальная администрация океанических и атмосферных исследований сообщила, что метеорологическая станция к северу от Полярного круга, в Швеции, в июле зафиксировала в регионе +34,8 градусов по Цельсию. Такая температура воздуха была 26 июля на шведском форпосте Маркусвинс, который находится на южной окраине полярного круга.

Как отмечает климатолог NOAA Дик Арндт, подобная температура была отмечена впервые в истории Полярного круга.

JUST IN: July 2019 now ranks #1 as the warmest month on record, according to the monthly Global Climate Report from @NOAANCEIclimate https://t.co/gzv7jcCDDX #StateOfClimate pic.twitter.com/aNSyYtAsRa — NOAA (@NOAA) 15 августа 2019 г.

Кроме того, такая высокая температура воздуха распространилась практически по всей территории Арктики. К примеру, на Аляске был зафиксирован самый жаркий июль за всю историю наблюдений.

Высокие температуры воздуха привели к лесным пожарам, а также ударили по фауне региона – животные, которые привыкли к холодному климату, начали погибать от истощения. Морской лед вокруг материка исчез на 6-8 недель ранее запланированного срока и из-за этого вокруг штата образовалось огромное кольцо открытой воды.

Площадь ледового покрова в Северном Ледовитом океане сократилась на 19,8%, а это намного больше, чем в предыдущие годы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказала, кому повезет с погодой на следующей неделе.

А также рассказывали о том, что июль 2019 года был признан самым жарким месяцем за последние 40 лет.