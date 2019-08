Впервые в истории: в Арктике зафиксировали 34-градусную жару

Климатологи утверждают, что побит рекорд всей истории наблюдений

Погода в 2019 году бьет все температурные рекорды и необычно высокую температуру зафиксировали даже в Арктике. Как утверждают ученые, такая высокая температура воздуха за Полярным кругом была зафиксирована впервые в истории. Об этом пишет издание Gizmodo.

Национальная администрация океанических и атмосферных исследований сообщила, что метеорологическая станция к северу от Полярного круга, в Швеции, в июле зафиксировала в регионе +34,8 градусов по Цельсию. Такая температура воздуха была 26 июля на шведском форпосте Маркусвинс, который находится на южной окраине полярного круга.

Как отмечает климатолог NOAA Дик Арндт, подобная температура была отмечена впервые в истории Полярного круга.

JUST IN: July 2019 now ranks #1 as the warmest month on record, according to the monthly Global Climate Report from @NOAANCEIclimate https://t.co/gzv7jcCDDX #StateOfClimate pic.twitter.com/aNSyYtAsRa