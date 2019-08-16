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Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории

Новости » Общество    16.08.2019 - 11:08
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прошедший месяц побил рекорд июля 2016 года

Прошедший июль оказался самым жарким месяцем за 140-летнюю историю исследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование ученых из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA).

Как сообщают ученые, средняя температура в июле 2019 года превысила показатели июля 2016 года, который до этого считался самым жарким месяцем в истории. При этом высота льдов в Арктике и Антарктиде достигла исторического минимума.

Па протяжении первых 6 месяцев 2019 года особенно заметным повышение температуры было в Северной и Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии, южной части Африки, некоторых районах западной Атлантики. Во Франции, Германии и Нидерландах были установлены рекордные показатели, а в Италии и Бельгии в связи с жарой был объявлен оранжевый уровень опасности.

При этом отмечается, что в Скандинавии и в части восточной Европы температура была ниже среднего показателя.

Напомним, ранее Служба изменения климата программы "Коперник" Европейского союза назвала прошедший июль самым жарким за последние 40 лет.

Также, РБК-Украина сообщало, что в Украине синоптики предупреждают об ухудшении погоды. В пятницу 16 августа в западных областях прогнозируется сухая, но прохладная погода, тогда как на остальной территории страны ожидаются локальные грозовые дожди и ливни.

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