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Вперше в історії: в Арктиці зафіксували 34-градусну спеку

STYLERЖиття    16.08.2019 - 17:39
Вперше в історії: в Арктиці зафіксували 34-градусну спеку
В Арктиці побито температурний рекорд (Колаж РБК-Україна)

Кліматологи стверджують, що побитий рекорд всієї історії спостережень

Погода в 2019 році б'є всі температурні рекорди і незвично високу температуру зафіксували навіть в Арктиці. Як стверджують вчені, така висока температура повітря за Полярним колом була зафіксована вперше в історії. Про це пише видання Gizmodo.

Національна адміністрація океанічних і атмосферних досліджень повідомила, що метеорологічна станція на північ від Полярного кола, у Швеції, в липні зафіксувала в регіоні +34,8 градусів за Цельсієм. Така температура повітря була 26 липня на шведському форпості Маркусвинс, який знаходиться на південній околиці Полярного кола.

Як зазначає кліматолог NOAA Дік Арндт, така температура була зафіксована вперше в історії Полярного кола.

Крім того, така висока температура повітря поширилася практично по всій території Арктики. Наприклад, на Алясці був зафіксований найспекотніший липень за всю історію спостережень.

Високі температури повітря призвели до лісових пожеж, а також вдарили по фауні регіону – тварини, які звикли до холодного клімату, почали гинути від виснаження. Морський лід навколо материка зник на 6-8 тижнів раніше запланованого терміну і через цього навколо штату утворилося величезне кільце відкритої води.

Площа льодового покриву в Північному Льодовитому океані скоротилася на 19,8%, а це набагато більше, ніж у попередні роки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик розповіла, кому пощастить з погодою на наступному тижні.

А також розповідали про те, що липень 2019 року був визнаний самим спекотним місяцем за останні 40 років.

На початку липня в Києві зафіксовано два температурних рекорди У Франції оновлений абсолютний температурний рекорд
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