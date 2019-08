Вперше в історії: в Арктиці зафіксували 34-градусну спеку

Кліматологи стверджують, що побитий рекорд всієї історії спостережень

Погода в 2019 році б'є всі температурні рекорди і незвично високу температуру зафіксували навіть в Арктиці. Як стверджують вчені, така висока температура повітря за Полярним колом була зафіксована вперше в історії. Про це пише видання Gizmodo.

Національна адміністрація океанічних і атмосферних досліджень повідомила, що метеорологічна станція на північ від Полярного кола, у Швеції, в липні зафіксувала в регіоні +34,8 градусів за Цельсієм. Така температура повітря була 26 липня на шведському форпості Маркусвинс, який знаходиться на південній околиці Полярного кола.

Як зазначає кліматолог NOAA Дік Арндт, така температура була зафіксована вперше в історії Полярного кола.

JUST IN: July 2019 now ranks #1 as the warmest month on record, according to the monthly Global Climate Report from @NOAANCEIclimate https://t.co/gzv7jcCDDX #StateOfClimate pic.twitter.com/aNSyYtAsRa