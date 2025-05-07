Впервые официально: известная журналистка подтвердила помолвку и заговорила о детях

Известная украинская журналистка Алина Доротюк впервые публично подтвердила свой новый статус и рассказала, как получила предложение руки и сердца. Также она заговорила о возможном пополнении в семье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Маричке Падалко на YouTube-канале "Маричка".

Так, Алина Доротюк подчеркнула, что она не часто рассказывает о личном, так как ее бойфренд не публичный человек. Известно, что его зовут Денис и в отношениях они около двух лет назад.

На вопрос Марички Падалко, как они познакомились, Доротюк ответила, что в лифте.

"Так мне повезло в жизни - в лифте. Мы с друзьями спускались, он с другом забежал. Состоялось знакомство. Фото сделали, селфи. Я выслала ему селфи, он сам попросил. Написал, встретились, кино, встречи. Ничего нового я никому не открыла. Просто если ты открыт к новым отношениям, открыт к знакомствам, они будут происходить. Если ты закроешься в себе и не даешь чувствам овладеть тобой изнутри, то ничего и не будет", - подчеркнула она.

Также она подтвердила, что молодой человек уже сделал ей предложение.

"Я обручена. Официально впервые об этом говорю, потому что я видела, что СМИ об этом писали. Да, я обручена официально", - отметила журналистка.



Фото в блоге Доротюк, после которого заговорили в ее помолвке (фото: instagram.com/dorotiuk_)

Что касается свадьбы, пока что Алина не знает, когда и в каком формате ее провести.

"Мы ждем, возможно, как-то стабилизируется ситуация. Хотя я не верю, что эта война закончится так быстро, как хотелось бы всем украинцам. Ну увидим. Сейчас я уже ничего не загадываю", - подчеркнула она.

"Мне вот и хочется свадьбу. А у меня семья большая. То есть это не будет маленькая свадьба. Но насколько это во время такое празднование?!" - риторически задала она вопрос.

В то же время отвечая на вопрос Марички про предложение, журналистка отметила, что для нее это было ожидаемо. Однако подробности она не захотела раскрывать, назвав это сугубо личным.

Также в разговоре Доротюк заговорила про возможное пополнение.

"Детей вы проговаривали?" - спросила Падалко.

"Конечно, но здесь не буду отвечать, потому что научилась с возрастом как-то свое оберегать", - отметила Алина.

Кто такая Алина Доротюк

Алине 37 лет. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности телерадиожурналистика.

Работает в СМИ более 15 лет. Была корреспондентом программ "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок" на СТБ.

С 2010 по 2014-й снимала сюжеты в Москве как спецкор от СТБ.

С 2017 по 2023-й была ведущей и редактором проекта "Зірковий шлях" на канале "Украина".

В 2020 году запустила YouTube-канал "Ужин с Дороти", где брала интервью у звезд и блогеров.

После начала полномасштабной войны с РФ запустила свой второй YouTube-канал "Алина Доротюк".



Алина Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)