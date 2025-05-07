"Шекспир", "Пинаколада", "Красота-разлука", "Ты хотела", "Лавина": Козловський знову заспіває свої найвідоміші хіти

Вчора стало відомо, що Віталій Козловський та Ігор Кондратюк остаточно врегулювали судову справу за порушення авторського права, що тягнулася понад 10 років. Тепер співак зробив заяву з приводу своїх найвідоміших хітів.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост артиста в Instagram.

"Від сьогоднішнього дня всі судові справи закриті. Усі мої старі хіти належать мені. Я вільний від Кондратюка. Дякую всім, хто вірив і чекав", - зазначив Козловський.

Також він зазначив, що збирається заспівати свої найвідоміші хіти. Можливо, артист найближчим часом займеться перекладом таких хітів, як "Шекспир", "Пинаколада", "Красота-разлука", "Ты хотела", "Лавина" українською мовою.

"I'll be back з Шекспіром (і не тільки з ним). Вже дуже скоро!", - заінтригував своїх фанатів Козловський.



Віталій Козловський знову заспіває свої хіти (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Як відреагували в мережі

Фоловери українського артиста одразу ж взялися коментувати його нову публікацію. Серед них було чимало зірок, які привітали його з цим:

"Боже, скільки років це тривало, Віталію? Нарешті", - зазначила актриса Ольга Сумська

"Чудовий день! І чудове відчуття, коли твоє - з тобою, так, як має бути! Люблю і завжди вірю в тебе!" - написала дружина Козловського Юлія Бакуменко

"Неймовірний день! Свято в календарі", - зазначила дружина Анатоліча, піарниця Юла

"Як я рада за тебе і Юлю! Ура", - написала журналістка Раміна

"А небо плаче грозами, грозами. Стільки хороших пісень знову на повторі, як у студентські роки"

"Це не новина, а секса крапелька"

"Збудеться моя дитяча мрія - піти на концерт Віталія Козловського".



Віталій Козловський відповів Кондратюку (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Скандал Кондратюка і Козловського - що відомо

Козловський познайомився з Кондратюком 2002 року, коли переміг у "Караоке на Майдані" у Львові. Тоді він виконав пісню "Вона" львівського гурту "Плач Єремії".

Потім переміг у першому сезоні музичного телепроєкту "Шанс" у 2003 році з піснею "Чорнобривці". Згодом Кондратюк став його продюсером.

У 2012 році Козловський вирішив розірвати контракт. За умовами договору всі права на пісні Козловського належали продюсеру, тому виконавець не мав права їх виконувати. У той час як артист, попри заборону, продовжив виступати з ними.

Кондратюк звинуватив Козловського в порушенні авторських прав і подав на нього до суду. Співак програв усі суди й дуже довго не міг виплатити всю суму накопиченого боргу.

У 2023 році Ігор Кондратюк заявляв, що артист винен йому 1,5 млн гривень. Під час служби у ЗСУ із зарплати Козловського автоматично стягувалися кошти.

6 травня 2025 року Кондратюк написав, що судові борги сплачено, а каталог пісень перейшов до Козловського в повному обсязі.