Впервые в истории. Украинцев номинировали на престижную литературную премию BSFA Awards
Дмитрий Громов и Олег Ладыженский, пишущие свои шедевры под псевдонимом Генри Лайон Олди, стали первыми в истории украинскими писателями, номинированными на престижную премию Британской ассоциации научной фантастики (BSFA).
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу писателей рассказывает, что нужно знать о Генри Лайон Олди, а также за что именно украинцев номинировали на BSFA Awards.
Что нужно знать о Генри Лайон Олди
С 1990 года "Генри Лайон Олди" - коллективный псевдоним украинских писателей-фантастов из Харькова Дмитрия Громова и Олега Ладыженского.
Громов по специальности инженер-химик, тогда как Ладыженский - режиссер театра. Оба мужчины - женаты и имеют взрослых детей.
Работают они преимущественно в разных областях фэнтези, мистики и научной фантастики.
Дмитрий Громов и Олег Ладыженский (фото: oldie.world)
В общей сложности к этому времени было опубликовано более 280 книг Генри Лайон Олди (включая переиздания и переводы на другие языки), что составляет более 60 оригинальных книг (первопечатей).
Общий тираж всех книг Г. Л. Олди - около 2 млн экземпляров.
За что украинцев номинировали на премию BSFA
Относительно недавно Громов и Ладыженский написали научно-фантастический рассказ "Неизвестный художник", рассказывающий о российском вторжении в Украину, зарождении технологии искусственного интеллекта и важности искусства.
Оно было создано для антологии The Digital Aesthete ("Цифровой эстет") и переведено на английский язык редактором антологии Алексом Шварцманом.
"Неизвестный художник" (фото: oldie.world)
В сборник вошли три рассказа украинских авторов, а также фантастические произведения со всего мира.
Впоследствии Британская ассоциация научной фантастики (BSFA) объявила шорт-лист номинантов на премию BSFA Awards, отмечающую лучшие произведения в области научно-фантастической литературы.
"Неизвестный художник" стал одним из них - в недавно добавленной категории "Лучший перевод фантастики короткой формы".
Победители премии BSFA будут объявлены на конференции EasterCon, которая состоится 31 марта 2024 года в Телфорде, Великобритания.
Реакция редактора и писателей
По мнению Шварцмана, это важная веха для украинской научно-фантастической литературы.
"Это первый рассказ из Украины, и, возможно, первый рассказ из любой бывшей страны постсоветского пространства, номинированный на главную англоязычную премию в области научной фантастики", - подчеркнул он.
Антология The Digital Aesthete (фото: future-sf.com)
Громов и Ладыженский также признали, что это очень ценно.
"Это значительное событие как для нас, так и для украинской культуры и литературы в целом. Особенно важно это сейчас, когда Украина очень нуждается, чтобы ее голос был слышен во всем мире. Здесь кто-то всегда должен быть первым. Гордимся, что на этот раз первыми оказались именно мы", - подчеркнули писатели.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Стивен Фрай обратился к украинцам и сказал, чем они отличаются от россиян.
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