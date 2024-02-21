Леся Українка "ожила" на зображеннях, створених за допомогою ШІ: фото

Письменник Мартин Якуб за допомогою штучного інтелекту створив серію із шести зображень Лесі Українки, які представлять у Літературно-меморіальному музеї у Звягелі 25 лютого - у день її народження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікації письменника у Facebook.

Леся Українка "ожила" на картинках, створених ШІ

"Створив для музею Лесі Українки до дня народження поетеси ще дві світлини. На одній вона разом зі своїм другом Нестором Гамбарашвілі. На другій - на екскурсії в Берліні", - написав Якуб.

За його словами, Літературно-меморіальний музей Лесі Українки сам звернувся до нього з ідеєю створити зображення поетеси.

Якуб наголосив, що для створення цих зображень використовував справжні фото Лесі Українки. Оскільки нема збережених кадрів, де вона посміхається, на зображеннях ШІ вона із серйозним виразом обличчя.

Леся Українка з Нестором Гамбарашвілі (фото: facebook.com/yakub.martyn)

Зображення, створене за допомогою ШІ (фото: facebook.com/yakub.martyn)

Додамо, що це не перша серія зображень від Мартина Якуба, створених за допомогою ШІ. Торік письменник презентував проект "Живі "Розстріляні", де показав представників Розстріляного Відродження. Виставку експонували у кількох містах. Також Якуб за допомогою ШІ створив календар "Титани 20-х". Усі кошти за його продаж передали ЗСУ.

Раніше письменник також поекспериментував із фото поетеси. Зі знімка, зробленого у Єгипті у 1910 році, він прибрав інших людей, залишивши лише поетесу.

Цікаво, що спершу у соцмережі Якуб представив цю фотографію, як зображення ШІ. За що багато підписників розкритикували цю "роботу", бо вона начебто не була схожа на Лесю Українку. Пізніше письменник показав оригінал цього фото.

Реальне фото Лесі Українки, зроблене у Єгипті в 1910 році (фото: facebook.com/yakub.martyn)