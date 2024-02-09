Вперше за 25 років. На премії Оскар з’явиться нова номінація

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Як зазначає видання, останнє оновлення стосувалося нагороди за "Найкращий анімаційний повнометражний фільм" і було презентовано у 2001 році.

Створення номінації за "Досягнення в кастингу" було результатом довгої боротьби кастинг-директорів за право бути представленими на церемонії.

"Кастинг-директори відіграють важливу роль у кіновиробництві, і з розвитком академії ми з гордістю додаємо кастинг до категорій, які ми визнаємо й цінуємо", - йдеться в заяві кіноакадемії.

Оскар вводить нову номінацію (фото: freepik.com)

Це означає, що нова нагорода вручатиметься кастинг-директору, який зміг зібрати найкращий акторський склад для фільму, представлений на екрані.

Нагадаємо, 96-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться в ніч з 10 на 11 березня 2024 року.

За кількістю номінацій (13) лідирує картина Крістофера Нолана "Опенгеймер".