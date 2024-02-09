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Вперше за 25 років. На премії Оскар з’явиться нова номінація

Оскар вводить нову номінацію (фото: freepik.com)
Автор: Іванна Пашкевич

На премії Оскар у 2026 році з'явиться нова номінація. Тепер нагороду можна буде отримати за "Досягнення в кастингу".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначає видання, останнє оновлення стосувалося нагороди за "Найкращий анімаційний повнометражний фільм" і було презентовано у 2001 році.

Створення номінації за "Досягнення в кастингу" було результатом довгої боротьби кастинг-директорів за право бути представленими на церемонії.

"Кастинг-директори відіграють важливу роль у кіновиробництві, і з розвитком академії ми з гордістю додаємо кастинг до категорій, які ми визнаємо й цінуємо", - йдеться в заяві кіноакадемії.

Оскар вводить нову номінацію (фото: freepik.com)

Це означає, що нова нагорода вручатиметься кастинг-директору, який зміг зібрати найкращий акторський склад для фільму, представлений на екрані.

Нагадаємо, 96-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться в ніч з 10 на 11 березня 2024 року.

За кількістю номінацій (13) лідирує картина Крістофера Нолана "Опенгеймер".

Нещодавно ми розповідали, що дружина продюсера фаворита Оскара 2024 покінчила з життям.

Також нагадаємо усіх переможців престижної премії Греммі 2024.

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Оскар