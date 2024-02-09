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Впервые за 25 лет. На премии Оскар появится новая номинация

Оскар вводит новую номинацию (фото: freepik.com)
Автор: Иванна Пашкевич

На премии Оскар в 2026 году появится новая номинация. Теперь награду можно будет получить за "Достижения в кастинге".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Variety.

Подробности

Как отмечает издание, последнее обновление касалось награды за "Лучший анимационный полнометражный фильм" и было представлено в 2001 году.

Создание номинации за "Достижения в кастинге" было результатом долгой борьбы кастинг-директоров за право быть представленными на церемонии.

"Кастинг-директора играют важную роль в кинопроизводстве, и с развитием академии мы с гордостью добавляем кастинг к категориям, которые мы признаем и ценим", - говорится в заявлении киноакадемии.

Оскар вводит новую номинацию (фото: freepik.com)

Это означает, что новая награда будет вручаться кастинг-директору, который смог собрать лучший актерский состав для фильма, представленный на экране.

Напомним, 96-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в ночь с 10 на 11 марта 2024 года.

По количеству номинаций (13) лидирует картина Кристофера Нолана "Опенгеймер".

Недавно мы рассказывали, что жена продюсера фаворита Оскара 2024 года покончила с жизнью.

Также напомним всех победителей престижной премии Грэмми 2024.

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Оскар