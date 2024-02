Греммі 2024: усі переможці престижної премії

Список переможців Греммі 2024

Запис року: Майлі Сайрус з піснею "Flowers"

Альбом року: Тейлор Свіфт з альбомом "Midnights"

Пісня року: Біллі Айліш з треком "What Was I Made For?"

Найкращий новий виконавець: Вікторія Моне

Продюсер року, поп-музика: Джек Антонов

Автор пісень року, не класика: Терон Томас

Найкраще сольне виконання у стилі поп- музики: Майлі Сайрус з піснею "Flowers"

Найкраще поп-виконання дуету/гурту: Ghost in the Machine (SZA та Фібі Бріджерс)

Найкращий вокальний поп-альбом - "Midnights" Taylor Swift

Найкращий/танцювальний електронний запис: "Rumble" Skrillex, Fred again.. & Flowdan

Найкращий/танцювальний поп-запис - "Padam Padam" Kylie Minogue

Найкращий альбом танцювальної/електронної музики - "Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)" Fred again..

Найкраще рок-виконання - "Not Strong Enough" boygenius

Найкраще виконання у стилі металіка - "72 Seasons" Metallica

Найкраща рок-пісня - "Not Strong Enough" Julien Baker, Phoebe Bridgers & Lucy Dacus, songwriters (boygenius)

Найкращий рок-альбом - "This Is Why" Paramore

Найкраще виконання альтернативної музики - "This Is Why" Paramore

Найкращий альбом альтернативної музики - "The Record" boygenius

Найкраще R&B виконання - "ICU" Coco Jones

Найкраще традиційне R&B виконання - "Good Morning" PJ Morton Featuring Susan Carol

Найкраща R&B пісня: "Snooze" (Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solána Rowe & Leon Thomas, songwriters (SZA)

Найкращий альбом прогресивного R&B: "SOS" SZA

Найкращий R&B альбом: "JAGUAR II" Victoria Monét

Найкраще реп-виконання: "SCIENTISTS & ENGINEERS" Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane

Найкраще мелодійне реп-виконання: "All My Life" Lil Durk Featuring J. Cole

Найкраща реп-пісня: "SCIENTISTS & ENGINEERS"

Найкращий реп-альбом: "MICHAEL" Killer Mike

Найкращий поетичний альбом: "The Light Inside" J. Ivy

Найкраще джазове виконання: "Tight" Samara Joy

Найкращий джазовий вокальний альбом: "How Love Begins" Nicole Zuraitis

Найкращий джазовий інструментальний альбом: "The Winds Of Change" Billy Childs

Найкращий альбом великого джазового ансамблю: "Basie Swings The Blues" The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart

Найкращий альбом латиноамериканського джазу: "El Arte Del Bolero Vol. 2" Miguel Zenón & Luis Perdomo

Найкращий альбом альтернативного джазу: "The Omnichord Real Book" Meshell Ndegeocello

Найкращий вокальний альбом традиційної поп-музики: "Bewitched" Laufey

Найкращий сучасний інструментальний альбом: "As We Speak" Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, Featuring Rakesh Chaurasia

Найкращий альбом музичного театру: "Some Like It Hot"

Кращий кантрі-сольний виступ: "White Horse" Chris Stapleton

Кращий кантрі дует/гурт: "I Remember Everything" Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves

Найкраща кантрі пісня: "White Horse" Chris Stapleton & Dan Wilson, songwriters (Chris Stapleton)

Кращий кантрі-альбом: "Bell Bottom Country" Lainey Wilson

Найкраще виконання з американським корінням: "Eve Was Black" Allison Russell

Найкраще американське виконання: "Dear Insecurity" Brandy Clark Featuring Brandi Carlile

Найкраща американська пісня: "Cast Iron Skillet" Jason Isbell, songwriter (Jason Isbell And The 400 Unit)

Найкращий американський альбом: "Weathervanes" Jason Isbell And The 400 Unit

Найкращий альбом Bluegrass: "City Of Gold" Molly Tuttle & Golden Highway

Найкращий альбом традиційного блюзу: "All My Love For You" Bobby Rush

Найкращий альбом сучасного блюзу: "Blood Harmony" Larkin Poe

Найкращий народний альбом: "Joni Mitchell At Newport [Live]" Joni Mitchell

Переможці Греммі 2024 (фото: Getty images)

Найкращий альбом регіональної кореневої музики: "Live: Orpheum Theater Nola" А також Lost Bayou Ramblers & Louisiana Philharmonic Orchestra. "New Beginnings" Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band

Найкраща пісня госпел: "All Things" Kirk Franklin; Kirk Franklin, songwriter

Найкраще виконання християнської музики: "Your Power"

Найкращий альбом госпел: "All Things New: Live In Orlando" Tye Tribbett

Найкращий альбом сучасної християнської музики: "Church Clothes 4" Lecrae

Найкращий альбом у стилі Roots gospel: "Echoes Of The South" Blind Boys Of Alabama

Найкращий латиноамериканський поп-альбом: "X Mí (Vol. 1)" Gaby Moreno

Найкращий альбом міської музики: "MAÑANA SERÁ BONITO" Karol G

Найкращий латиноамериканський рок/альтернативний альбом: - "De Todas Las Flores"

Natalia Lafourcade: "Vida Cotidiana" Juanes

Найкращий альбом мексиканської музики: "GÉNESIS" Peso Pluma

Найкращий тропічний латиноамериканський альбом: "Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)" Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Найкраще світове музичне виконання: "Pashto" Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia

Найкраще виконання африканської музики: "Water" Tyla

Найкращий світовий музичний альбом: "This Moment" Shakti

Найкращий альбом реггі: "Colors Of Royal" Julian Marley & Antaeus

Найкращий альбом нового покоління: "So She Howls" Carla Patullo Featuring Tonality And The Scorchio Quartet

Найкращий музичний дитячий альбом: "We Grow Together Preschool Songs" 123 Andrés

Найкращий комедійний альбом: "What's In A Name?" Dave Chappelle

Найкраща аудіокнига: "The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times" Michelle Obama

Найкращий саундтрек для візуальних медіа: "Barbie The Album" (Various Artists)

Найкращий саундтрек до фільму: "Oppenheimer"

Найкращий саундтрек для відео ігор: "Star Wars Jedi: Survivor"

Найкраще музичне відео: "I'm Only Sleeping"

Кращий музичний фільм: "Moonage Daydream" (David Bowie)

Найкращий пакет для запису: "Stumpwork"

Найкраща лімітована музична упаковка: "For The Birds: The Birdsong Project"

Кращі альбомні ноти: "Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos"

Найкращий історичний альбом: "Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos"

Найкращий оброблений альбом: "JAGUAR II"

Найкраща обробка класичного альбома: "Contemporary American Composers"

Продюсер року: Elaine Martone

Найкращий ремікс альбом: "Wagging Tongue (Wet Leg Remix)"

Найкращий захоплюючий альбом: "The Diary Of Alicia Keys"

Найкраща інструментальна композиція: "Helena's Theme"

Найкраще аранжування: "Folsom Prison Blues"

Найкраще аранжування інструменти та вокал: "In The Wee Small Hours Of The Morning"

Найкраще оркестрове виконання: "Adès: Dante"

Найкращий оперний запис: "Blanchard: Champion"

Найкраще хорове виконання: "Saariaho: Reconnaissance"

Найкраще виконання камерної музики: "Rough Magic" Roomful Of Teeth"

Найкраще класичне інструментальне коло: "The American Project"

Найкращий класичний сольний альбом: "Walking In The Dark"

Найкращий класичний компендіум: "Passion For Bach And Coltrane"

Найкраща сучасна класична композиція: "Montgomery: Rounds"