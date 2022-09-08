Возвращение беженцев из-за границы: пограничники рассказали, что и сколько можно ввозить в Украину

Личные вещи, которые находятся в ручной клади, в сопровождаемом или не сопровождаемом багаже - не облагаются таможенными платежами и освобождаются от проведения мероприятий официального контроля.

Такие вещи не нужно декларировать в письменном виде, и граждане могут сделать это по собственному желанию. Письменную декларацию придется подать, если того потребует должностное лицо таможни.

Что входит в список личных вещей граждан:

Товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства, которые обеспечивают потребности одного человека на период поездки - 0,5 л туалетной воды или 100 г духов

Одежда, белье, обувь, которые имеют сугубо личный характер, предназначены исключительно для собственного использования и имеют признаки таких, что были в использовании.

Личные украшения, в том числе и из драгоценных металлов и камней, и имеют признаки того, что были в пользовании.

Индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности

Переносные музыкальные инструменты в количестве не более 2 штук

Мобильные телефоны в количестве не более двух штук, пейджеры.

Переносные персональные компьютеры в количестве не более двух штук и периферийное оборудование, и принадлежности к ним

Один фотоаппарат, одна видеокамера - вместе с обоснованным количеством фото и видео материала, пленок и дополнительного оборудования

Один переносной звуковоспроизводящий аппарат (магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков)

Один переносной телевизор, один радиоприемник

Карты в количестве не более трех штук

Одна переносная печатная машинка

Калькуляторы, электронные книжки - в количестве не более двух штук

Часы - в количестве не более двух штук

Индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием, с признаками б/у.

Лекарственные средства (в порядке и объеме, определенных Кабинетом Министров Украины ("Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины лекарственных средств и специального питания")

Обычные и/или прогулочные коляске в количестве, соответствующем количеству детей, пересекающих границу вместе с гражданином. В случае отсутствия детей - в количестве не более одной штуки.

Одно кресло колесное для лиц с инвалидностью, на каждого человека с инвалидностью, который пересекает таможенную границу Украины, в случае отсутствия такого лица - в количестве не более одной штуки.

Спортивное снаряжение, в частности велосипед, предназначенное для использования одним лицом.

Один комплект снаряжения для альпинистов, один комплект для подводного плавания, комплект лыж, теннисных ракеток, доска для серфинга и другое спортивное снаряжение - по одному комплекту на человека.

Какие подарки, сувениры и товары можно ввезти без налога в Украину

Общий вес таких товаров не должен превышать 50 кг

Общая фактурная стоимость таких товаров не должна превышать 500 евро.