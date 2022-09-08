Украинским студентам в Польше будут оплачивать учебу, транспорт и жилье: детали
Программа будет действовать в 85 городах страны
Украинским студентам в Польше предлагают бесплатное обучение в вузах и профтехучилищах при условии, что они будут работать. Также участникам программы будут оплачивать проживание, транспорт и каникулы.
Студенты могут самостоятельно выбрать учебное заведение, где они будут учиться на таких условиях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на портал "Наша Польша".
Кто может стать участником проекта и какая помощь предусмотрена
Проект ориентирован на украинцев от 18 до 25 лет, которые планируют учиться заочно в польских вузах или полицеальных школах и параллельно работать.
Такая возможность совмещать работу и учебу доступна по программе Studiujepracuje.pl. Студенты могут самостоятельно выбрать специальность и учебное заведение – всего предлагается около 200 направлений в разных учебных заведениях. В проекте принимают участие 85 городов Польши.
Поскольку подработок, на которые обычно идут студенты, чтобы оплатить обучение, недостаточно, участникам проекта также помогут найти работу с хорошей зарплатой.
Фото: Варианты образования в Польше для работающих студентов (скриншот РБК-Украина/ studiujepracuje.pl)
При этом работающим студентам обеспечат:
- полную компенсацию стоимости обучения;
- бесплатное проживание. Участники проекта получат жилье на весь период обучения. Также предлагается компенсация 600 злотых (4639 гривен) для тех, кто хочет арендовать жилье;
- проезд в общественном транспорте – 150 злотых (1160 гривен);
- частное медицинское страхование;
- бонус на каникулы - 1800 злотых (13920 гривен) раз в год.
На сайте проекта сразу можно выбрать как направление обучения, так и ознакомиться с доступными вакансиями для студентов.
Напомним, мы писали, что в Польше изменились визовые правила для украинцев.