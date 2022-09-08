ua ru
Чт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинским студентам в Польше будут оплачивать учебу, транспорт и жилье: детали

Новина українською →
Четверг 08 сентября 2022 11:55
Украинским студентам в Польше будут оплачивать учебу, транспорт и жилье: детали Фото: Украинские студенты в Польше (facebook.com/studiujepracujepl)
Автор: Ольга Маджумдар

Программа будет действовать в 85 городах страны

Украинским студентам в Польше предлагают бесплатное обучение в вузах и профтехучилищах при условии, что они будут работать. Также участникам программы будут оплачивать проживание, транспорт и каникулы.

Студенты могут самостоятельно выбрать учебное заведение, где они будут учиться на таких условиях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на портал "Наша Польша".

Кто может стать участником проекта и какая помощь предусмотрена

Проект ориентирован на украинцев от 18 до 25 лет, которые планируют учиться заочно в польских вузах или полицеальных школах и параллельно работать.

Такая возможность совмещать работу и учебу доступна по программе Studiujepracuje.pl. Студенты могут самостоятельно выбрать специальность и учебное заведение – всего предлагается около 200 направлений в разных учебных заведениях. В проекте принимают участие 85 городов Польши.

Поскольку подработок, на которые обычно идут студенты, чтобы оплатить обучение, недостаточно, участникам проекта также помогут найти работу с хорошей зарплатой.

Украинским студентам в Польше будут оплачивать учебу, транспорт и жилье: детали

Фото: Варианты образования в Польше для работающих студентов (скриншот РБК-Украина/ studiujepracuje.pl)

При этом работающим студентам обеспечат:

  • полную компенсацию стоимости обучения;
  • бесплатное проживание. Участники проекта получат жилье на весь период обучения. Также предлагается компенсация 600 злотых (4639 гривен) для тех, кто хочет арендовать жилье;
  • проезд в общественном транспорте – 150 злотых (1160 гривен);
  • частное медицинское страхование;
  • бонус на каникулы - 1800 злотых (13920 гривен) раз в год.

На сайте проекта сразу можно выбрать как направление обучения, так и ознакомиться с доступными вакансиями для студентов.

Напомним, мы писали, что в Польше изменились визовые правила для украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша университеты Беженцы
Отдых в Украине
Мнения
Влодзимеж Щурек
Музеи вместо шахт. Как Катовице в Польше превратили в зеленый туристический город
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Наталья Наконечная
Как студентам выехать за границу во время войны в Украине: советы
Наталья Наконечная
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Алена Палий
Украинцы за рубежом должны платить налоги: в каких случаях
Алена Палий
юрист Stron Legal Services
Олег Заблудовский
Атмосфера старины. В Украине сохранилась редкая узкоколейка: что о ней известно
Олег Заблудовский
эксперт по железнодорожному транспорту
Все мнения