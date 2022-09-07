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Польша вводит новые визовые правила для украинцев: кого они касаются

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 11:44
Польша вводит новые визовые правила для украинцев: кого они касаются Фото: Граница Польши (twitter.com/straz_graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

Водителям-международникам разрешили получение виз в стране

С 7 сентября в Польше вступают в силу новые визовые правила для граждан Украины, которые находятся в стране. Оформить национальную визу, подав заявление в Польше, смогут некоторые категории украинцев.

Новый регламент вводит новую форму заявления для граждан Украины и Беларуси, проживающих в Польше, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Кому выдадут визу без выезда из Польши

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что постановление министра внутренних дел и администрации от 10 августа 2022 года, вносящее изменения в положение о визах для иностранцев, вступит в силу 7 сентября.

Не все граждане Украины и Беларуси смогут оформить национальную визу, подав заявление в Польше. В группу лиц, имеющих право на получение визы без выезда из страны, войдут граждане Беларуси, которым виза необходима по гуманитарным соображениям или для работы водителем в международных автомобильных перевозках или в некоммерческих международных автомобильных перевозках.

Польша вводит новые визовые правила для украинцев: кого они касаютсяФото: Водителям из Украины для международных перевозок в ЕС нужна виза Польши (twitter.com/straz_graniczna)

Также граждане Украины имеют право подать заявление на получение визы в Польше для работы водителем в международных автомобильных перевозках или в некоммерческих международных перевозках, а также для работы в качестве пилота гражданского самолета или других членов экипажа.

Ожидается, что министерство предоставит дополнительную информацию о процедуре и месте подачи заявления на получение визы в ближайшие дни.

Вопросом выдачи таких виз будет заниматься МВД Польши, однако услуги будут оказываться через частную посредническую компанию.

Решение властей было связано с назревающим кризисом в транспортных компаниях – тысячам международных перевозиков грозило банкротство до конца года из-за того, что у их водителей из Украины заканчивался срок действия виз.

Напомним, мы писали, за сколько можно снять квартиру в крупных городах Польши.

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