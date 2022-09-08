Повернення біженців з-за кордону: прикордонники розповіли, що і скільки можна ввозити в Україну

Особисті речі, які знаходяться в ручній поклажі, в супроводжуваному або не супроводжуваному багажі - не обкладаються митними платежами та звільняються від проведення заходів офіційного контролю.

Такі речі не потрібно декларувати письмово, і громадяни можуть зробити це за власним бажанням. Письмову декларацію доведеться подати, якщо того вимагатиме посадова особа митниці.

Що входить в список особистих речей громадян:

Товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби, які забезпечують потреби однієї людини на період поїздки - 0,5 л туалетної води або 100 г парфумів

Одяг, білизна, взуття, які мають суто особистий характер, призначені виключно для власного використання і мають ознаки таких, що були у використанні.

Особисті прикраси, в тому числі й з дорогоцінних металів і каменів, і мають ознаки того, що були в користуванні.

Індивідуальні письмові та канцелярські приналежності

Переносні музичні інструменти в кількості не більше 2 штук

Мобільні телефони в кількості не більше двох штук, пейджери.

Переносні персональні комп'ютери в кількості не більше двох штук і периферійне обладнання, і приналежності до них

Один фотоапарат, одна відеокамера - разом з обґрунтованою кількістю фото та відео матеріалу, плівок та додаткового обладнання

Один переносний звуковідтворювальний апарат (магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків)

Один переносний телевізор, один радіоприймач

Карти в кількості не більше трьох штук

Одна переносна друкарська машинка

Калькулятори, електронні книжки - в кількості не більше двох штук

Годинники - в кількості не більше двох штук

Індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за його станом, з ознаками б/в.

Лікарські засоби (у порядку та обсязі, визначених Кабінетом Міністрів України ("Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального харчування")

Звичайні та/або прогулянкові коляски в кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом з громадянином. У разі відсутності дітей - в кількості не більше однієї штуки.

Одне крісло колісне для осіб з інвалідністю, на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, у разі відсутності такої особи - у кількості не більше однієї штуки.

Спортивне спорядження, зокрема велосипед, призначене для використання однією особою.

Один комплект спорядження для альпіністів, один комплект для підводного плавання, комплект лиж, тенісних ракеток, дошка для серфінгу та інше спортивне спорядження - по одному комплекту на людину.

Які подарунки, сувеніри та товари можна ввезти без податку в Україну

Загальна вага таких товарів не повинна перевищувати 50 кг

Загальна фактурна вартість таких товарів не повинна перевищувати 500 євро.