Возвращайтесь: сеть отреагировала на новый ролик Порошенко

Петр Порошенко (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Порошенко обратился к Зеленскому через новый видеоролик

Дебаты Порошенко и Зеленского могут состоятся уже завтра, 14 апреля в 14:00 на стадионе "Олімпійський". По крайней мере действующий президент Украины и кандидат в президенты на второй срок Петр Порошенко ждет этого.

Порошенко опубликовал видео на своей странице в Facebook, в котором призывает Зеленского принять участие в дебатах. В своем обращении президент говорит, что общение с избирателями важнее, чем выходные в Париже.

"Не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец-то с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе", - заявил действующий президент.

Дебаты Порошенко и Зеленского могут пройти 14 апреля (видео: facebook.com/petroporoshenko)

Пользователи сети бурно прокомментировали видео Порошенко.

"Я никогда бы не подумала, что так сильно буду защищать действующего президента! Потому что он далеко не святой, а особенно, что касается коррупции. Но поскольку выбор между действующим гарантом и виртуальным героем, то очевидно, за кого будет галочка на выборах! Мы с вами, Петр Алексеевич! Украина победит!";

"Петр Алексеевич, будьте человеком! Пацанчик с района наконец выбрался в Европу, благодаря вашему безвизу. Дайте человеку проветрить треники возле Эйфелевой башни! Дайте попробовать парижский кокс. Какие дебаты? Какая страна? О чем вы говорите?";

"Петя, нам пофиг эти дебаты! Дебаты нужны тебе, чтобы попробовать, показать, что ты сильнее по разговорам! Но мы уже тебя за 5 лет насмотрелись и наслушались достаточно!";

"Петр Алексеевич, почему вы так настойчиво добиваетесь власти? Вам было время сделать все для народа, но вы ничего не сделали, только врете. А вот для себя вы все сделали. А то, что вы говорите, что построили заводы... Какие? Может для себя, но не для государства ... Вы боретесь за тепленькое место";

Дебаты Порошенко и Зеленского: мнение пользователей сети (скриншот с Facebook)

"Он не придет. Он придет на свое шоу. Дебатов с ним не получится. Он не умеет общаться. Умеет только выступать в привычном амплуа. К сожалению. Выдержки вам. Спасибо";

"Были, у нас руки, которые никогда ничего не воровали, были уши, которые услышат каждого. Есть Порошенко, который столько обещал, что даже не припомнить. Боже, дай нам президента, чтобы Украину любил, больше чем деньги";

"Кишка тонка, видимо уже и не рад, что баллотировался в президенты. Это же ответственность, а мужества не хватило даже сдать анализы";

"Он трус, мягко говоря, он не придет! Петр Алексеевич, мы с вами! О чем может общаться Вова - невежда? Поэтому и боится".

"Зеленский не придет. Текст не успеют написать".

Напомним, что в сети считают, что дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля на "Олимпийском" могут не состояться.

Ране сообщалось о том, что мама Зеленского рассказала о повестках для сына. Она заявила, что на ее адрес в Кривом Роге, где Зеленский проживал до того, как переехал в Киев, повесток не приходило.