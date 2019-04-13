Я прийшов - тебе нема: реакция сети на дебаты 14 апреля

Дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля на Олимпийском (коллаж РБК-Украина)

Дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля на Олимпийском могут не состояться, считают в сети

Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском, назначенные действующим гарантом на 14 апреля, могут не состояться, считают пользователи сети. Многие предполагают, что кандидат в президенты Владимир Зеленский просто на них не придет. Об этом пользователи написали под публикацией в сообществе РБК-Украина в Facebook.

Порошенко заявлял, что дебаты должны состояться как на НСК "Олимпийский" 14 апреля, так и на "Суспільному" 19 апреля. 12 апреля он еще раз пригласил Зеленского на дебаты 14 апреля.

"Хочу еще раз повторить приглашение господину Зеленскому. Стадион так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь, приходите. И расскажете все, что у вас есть, чтобы украинцы знали. Если нужны еще дебаты, пожалуйста. Мы договоримся и после 14. Сообщите!" - заявил Порошенко.

Дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля на "Олимпийском" (коллаж РБК-Украина)

В сети посчитали, что на дебаты придет только Петр Порошенко. Также в сети высказались по поводу того, когда конкретно должны состояться дебаты:

Абсолютно пофиг, где он будет завтра. Интересно, где он будет 19 и очень важно, где он будет после 22 апреля.

Зеленский его первый вызвал на дебаты 19 апреля на стадион. По закону дебаты должны состояться 19 числа, место должны решить обоюдно. Если Петр хочет пропиариться 14-го, то пусть пиарится. Флаг ему в руки.

Ему человек говорит на 19.04 как в законе, а он тараторит 14.04. Ему все говорят 19.04, а он заклинился на 14.04. Может помощь психолога нужна?

Лидер гонки по кандидатам назвал одну дату – 19 апреля...отставший с большим разрывом назначил ДВЕ даты с разницей в неделю...Смысл понятен: сорвать дебаты. Их тупо не будет. Вопрос – 14-го Зеленский придет?? Почему-то кажется, что нет. Ну, а 19-го Порошенко не придет, потому что 14-го не пришел Зеленский. Вот и сказочке конец... Порошенко делает все, что бы не было дебатов.

А зачем? Из какого принципа, если точно известно, что вторая сторона не придет и что на стадионе за 14 минут до дебатов начнется проведение другого оплаченного мероприятия?!

Вся УКРАИНА ВАС поддерживает! Вякают только предатели РОДИНЫ, но я думаю ВЫ уже сделали выводы кому можно доверять и ВАМИ буду приняты меры к очистке вашего окружения!

Будет как в песне "Я прийшов – тебе нема, підманула, підвела!". Зе струсил!!!!

Ну - Земы естественно не будет, в этом даже нет никакого сомнения! А вот если прийдет - то это будет фокус! Но в этом ничего нет страшного, мы лишний раз убедимся в этом горе-лидере! А зачем ему с народом видеться и общаться? Олимпийский - это ж не Версаль, чего он на стадионе забыл?

Дебаты Зеленского и Порошенко (видео: facebook.com)

Напомним, что ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля. В то же время в окружении Порошенко подтвердили, что он примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14.

Ранее "Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.