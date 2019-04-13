Я прийшов - тебе нема: реакция сети на дебаты 14 апреля

Дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля на Олимпийском (коллаж РБК-Украина)
Дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля на Олимпийском могут не состояться, считают в сети
Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском, назначенные действующим гарантом на 14 апреля, могут не состояться, считают пользователи сети. Многие предполагают, что кандидат в президенты Владимир Зеленский просто на них не придет. Об этом пользователи написали под публикацией в сообществе РБК-Украина в Facebook.
Порошенко заявлял, что дебаты должны состояться как на НСК "Олимпийский" 14 апреля, так и на "Суспільному" 19 апреля. 12 апреля он еще раз пригласил Зеленского на дебаты 14 апреля.
"Хочу еще раз повторить приглашение господину Зеленскому. Стадион так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь, приходите. И расскажете все, что у вас есть, чтобы украинцы знали. Если нужны еще дебаты, пожалуйста. Мы договоримся и после 14. Сообщите!" - заявил Порошенко.
Дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля на "Олимпийском" (коллаж РБК-Украина)
В сети посчитали, что на дебаты придет только Петр Порошенко. Также в сети высказались по поводу того, когда конкретно должны состояться дебаты:
- Абсолютно пофиг, где он будет завтра. Интересно, где он будет 19 и очень важно, где он будет после 22 апреля.
- Зеленский его первый вызвал на дебаты 19 апреля на стадион. По закону дебаты должны состояться 19 числа, место должны решить обоюдно. Если Петр хочет пропиариться 14-го, то пусть пиарится. Флаг ему в руки.
- Ему человек говорит на 19.04 как в законе, а он тараторит 14.04. Ему все говорят 19.04, а он заклинился на 14.04. Может помощь психолога нужна?
- Лидер гонки по кандидатам назвал одну дату – 19 апреля...отставший с большим разрывом назначил ДВЕ даты с разницей в неделю...Смысл понятен: сорвать дебаты. Их тупо не будет. Вопрос – 14-го Зеленский придет?? Почему-то кажется, что нет. Ну, а 19-го Порошенко не придет, потому что 14-го не пришел Зеленский. Вот и сказочке конец... Порошенко делает все, что бы не было дебатов.
- А зачем? Из какого принципа, если точно известно, что вторая сторона не придет и что на стадионе за 14 минут до дебатов начнется проведение другого оплаченного мероприятия?!
- Вся УКРАИНА ВАС поддерживает! Вякают только предатели РОДИНЫ, но я думаю ВЫ уже сделали выводы кому можно доверять и ВАМИ буду приняты меры к очистке вашего окружения!
- Будет как в песне "Я прийшов – тебе нема, підманула, підвела!". Зе струсил!!!!
- Ну - Земы естественно не будет, в этом даже нет никакого сомнения! А вот если прийдет - то это будет фокус! Но в этом ничего нет страшного, мы лишний раз убедимся в этом горе-лидере! А зачем ему с народом видеться и общаться? Олимпийский - это ж не Версаль, чего он на стадионе забыл?
Дебаты Зеленского и Порошенко (видео: facebook.com)
Напомним, что ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля. В то же время в окружении Порошенко подтвердили, что он примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14.
Ранее "Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.