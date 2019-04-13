Уклонялся от армии? Мама Зеленского сделала признание

Мама Зеленского рассказала о повестках (Коллаж РБК-Украина)

Мама Зеленского рассказала о повестках для сына

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возможно уклонялся от службы в армии. Такое предположение сделала народный депутат Татьяна Чорновол и подала запрос в Министерство обороны Украины, чтобы выяснить, получал ли Зеленский повестки.

Однако мама кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в своем комментарии для "Громадского" сообщила, что на ее адрес в Кривом Роге, где Зеленский проживал до переезда в Киев, никаких повесток не приходило.

"Я никогда никакой повестки не получала про мобилизацию моего сына. Он давно живет и прописан в Киеве, почему это какую-то повестку мне могли приносить", - заявила Римма Зеленская.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в 2014 году повестки о мобилизации для Владимира Зеленского приходили по адресу его бывшего места проживания, в квартиру его родителей в Кривом Роге.

Владимир Зеленский и повестки в армию (Коллаж РБК-Украина)

Кроме того, в 2014 году, как сообщали в издание "КП в Украине" во время презентации нового шоу "Студии Квартал-95" Владимиру Зеленскому позвонила мама и сообщила сыну о повестке из военкомата. Изначально журналисты подумали, что это шутка, которая была прописана заранее в сценарии, однако Зеленский в своем комментарии для издания подтвердил, что мама, которая проживает в Кривом Роге, действительно получила повестку для своего сына.

"Да какие тут шутки. Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на домашний адрес принесли повестку", - сказал он в своем комментарии и добавил, что будет действовать по закону, а повестку должны переслать по его месту жительству в Киев.

Отец Владимира Зеленского рассказал, что сначала он не воспринял повестку всерьез и даже подумал, что это его призывают.

"Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется", - сказал Александр Зеленский.

Ранее мы писали о том, что известный юрист Олег Погорелый рассказал, что в 2014 году Владимира Зеленского не могли призывать в армию, так как на тот момент у него было двое малолетних детей.

"Он не мог быть призван, так как имел детей 11 лет и 1 годик по состоянию на 2014 год. Наличие несовершеннолетних (малолетних) 2-х детей, не давало права государству призывать ЗЕ! в армию", - сообщил на своей странице в Facebook Погорелый.

Скриншот поста (facebook.com/oleg.pogorilyy)

Также мы рассказывали о том, что Юлия Тимошенко обратилась к Порошенко и Зеленскому: как на это отреагировали украинцы.