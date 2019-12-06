Возвращалась в огонь за детьми: погибшая при пожаре в Одессе совершила подвиг

Пожар в Одессе, который произошел в старом здании на углу Троицкой и Пушкинской 4 декабря, уже унес жизни четверых человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, высока вероятность обнаружения большего числа погибших.

Вчера, 5 декабря, из-под завалов достали тело преподавателя информатики колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 44-летней Анны Бортюк. Ее супруг ГСЧС-ник наблюдал, как ее доставали из-под обломков.

Анна Бортюк (фото: facebook.com)

У Анны двое детей - взрослые сын и дочь, и пожилые родители. Супруг Николай работает в ГСЧС Одесской области. Он многие годы был пожарным, но потом перешел в управление. Когда узнал, что горит здание, где работает его жена, тут же помчался туда.

На звонки Анна не отвечала, а потом телефон отключился. Тем не менее, семья надеялась, что ей удалось спастись. Ведь телефон на пары она не брала, оставляла в учительской.

Анна Бортюк с дочерью (фото: facebook.com)

Спасщиеся студенты рассказали, что Анна Леонидовна выводила детей из горящего здания, потом возвращалась и выводила снова. Ее муж был пожарным и рассказывал ей, что в случае пожара нужно бежать наверх. Если начнут рушиться конструкции, ее не завалит. Анну обнаружили первой, потому что она была наверху.

"Ее тело не было обгоревшим, а лишь покрыто сажей, а из носа шла кровь. Она задохнулась", - рассказали очевидцы.

Анна многие годы работала в колледже, вела информатику. Знакомые рассказывают, что она отдавала всю себя любимому делу. Друзья уверены, что она не могла поступить иначе - зная, что может не вернуться, спасала детей до последнего.

Анна Бортюк с мужем (фото: facebook.com)

Напомним, возгорание в здании 1914 года произошло около 10:00 4 декабря. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания в кабинете преподавателя из-за неисправного удлинителя. Также рассматривается версия умышленного поджога. При пожаре пострадало 32 человека.

Отметим, что по состоянию на 17:00 6 декабря известно уже о четверых погибших. 16-летняя студентка Ксения Бабенко выпрыгнула с пятого этажа, сбив с приставной лестницы пожарного Сергея Шатохина. Он находится в тяжелом состоянии.

5 декабря обнаружили тело Анны Бортюк, а 6 декабря стало известно еще о двух погибших - это мужчина и женщина, они пока не опознаны.

Спасатели 6 декабря достают тела погибших при пожаре в Одессе (видео: YоuTube/Поліція Одещини)