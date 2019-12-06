Поверталася у вогонь за дітьми: загибла під час пожежі в Одесі вчинила подвиг

Пожежу в Одесі, яка сталася в старому будинку на розі Троїцької та Пушкінської 4 грудня, вже забрала життя чотирьох людей. Рятувальники продовжують розбирати завали, висока ймовірність виявлення більшої кількості загиблих.

Вчора, 5 грудня, з-під завалів дістали тіло викладача інформатики коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 44-річної Анни Бортюк. Її чоловік ДСНС-ник спостерігав, як її діставали з-під уламків.

Анна Бортюк (фото: facebook.com)

У Анни двоє дітей - дорослі син і дочка, і літні батьки. Чоловік Микола працює в ДСНС Одеської області. Він багато років був пожежником, але потім перейшов в управління. Коли дізнався, що горить будівля, де працює його дружина, тут же помчав туди.

На дзвінки Анна не відповідала, а потім телефон відключився. Тим не менш, сім'я сподівалася, що їй вдалося врятуватися. Адже телефон на пари вона не брала, залишала в учительській.

Анна Бортюк з донькою (фото: facebook.com)

Врятовані студенти розповіли, що Анна Леонідівна виводила дітей з палаючого будинку, потім поверталася і виводила знову. Її чоловік був пожежником і розповідав їй, що в разі пожежі потрібно бігти нагору. Якщо почнуть руйнуватися конструкції, її не завалить. Анну виявили першою, тому що вона була нагорі.

"Її тіло не було обгорілим, а лише вкрите сажею, а з носа йшла кров. Вона задихнулася", - розповіли очевидці.

Анна багато років працювала в коледжі, вела інформатику. Знайомі розповідають, що вона віддавала всю себе улюбленій справі. Друзі впевнені, що вона не могла вчинити інакше - знаючи, що може не повернутися, рятувала дітей до останнього.

Анна Бортюк з чоловіком (фото: facebook.com)

Нагадаємо, возгорання в будівлі 1914 року сталося близько 10:00 4 грудня. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку в кабінеті викладача через несправний подовжувач. Також розглядається версія навмисного підпалу. При пожежі постраждало 32 людини.

Зазначимо, що станом на 17:00 6 грудня відомо вже про чотирьох загиблих. 16-річна студентка Ксенія Бабенко вистрибнула з п'ятого поверху, збивши з приставної драбини пожежного Сергія Шатохіна. Він знаходиться у важкому стані.

5 грудня виявили тіло Анни Бортюк, а 6 грудня стало відомо ще про двох загиблих - це чоловік і жінка, вони поки не опізнані.

Рятувальники 6 грудня дістають тіла загиблих при пожежі в Одесі (відео: YоuTube/Поліція Одещини)