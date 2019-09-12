Возраст не причина: Супрун развенчала миф о "мужской" проблеме

Уляна Супрун - бывшая и.о министра здравоохранения Украины рассказала мужчинам об эректильной дисфункции и развенчала мифы об этой проблеме. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице.

По словам Супрун, эрекция может быть запоздалой или преждевременной, но не стоит сразу отчаиваться и искать нового полового партнера. Эксперт отметила, что полная эректильная дисфункция встречается очень редко при удалении простаты.

Иллюстрация к посту (Facebook)

Эрекция может ухудшаться с возрастом, но возраст не является причиной, а лечение эректильной дисфункции возможно в любом возрасте. Диагностировать эту проблему может только врач.

Что может ухудшать эрекцию:

Сердечно-сосудистые болезни. Чтобы сосуды расширились, должен выделиться оксид азота NO, так же, как и в случае регуляции давления в других сосудах. Если этого не происходит, несмотря на стимулы, то в эндотелии сосудов что-то пошло не так. К слову, эректильная дисфункция - это один из первых предвестников сердечно-сосудистых болезней.

Клиническая депрессия. Изменения либидо и способности возбуждаться сопровождают депрессивные расстройства и у женщин, и у мужчин.

Увеличение простаты. Простата увеличивается с возрастом, но иногда это ощутимо влияет на эрекцию и мочеиспускание. Рак простаты бывает достаточно редко и он развивается медленно, но это не повод игнорировать дискомфорт - нужно обратиться к урологу. Простатит - воспаление простаты - также вызывает эректильную дисфункцию, хотя и временную.

Избыточный вес

Ожирение

Болезнь Пейрони - искривление пениса через продольное уплотнение фиброзной ткани, которое делает эрекцию болезненной или невозможной.

Склероз - постепенное отмирание периферийных нейронов и потеря чувствительности.

Хроническая болезнь почек.

Гормональные нарушения (гипогонадизм, нарушения работы щитовидной железы, или избыток пролактина из-за опухоли).

Травмы пениса, позвоночника, простаты, мочевого пузыря или копчика.

Удаление опухоли мочевого пузыря.

Курение - как фактор, мешающий полноценному выделению оксида азота, и вовлечен в развитие атеросклероза.

Недостаток физической активности.

Супрун дала рекомендации, как сделать так, чтобы эректильная дисфункция вас не коснулась.

Заботьтесь о здоровье сердца и сосудов. Вы можете узнать ключевые показатели: измерить давление, сделать кардиограмму, узнать уровень холестерина, индекс массы тела и окружность талии (висцеральный жир) - у своего семейного врача.

Будьте физически активны. Еженедельно два с половиной часа следует тратить на аэробные и силовые упражнения. Бег и бокс тренируют сердце. А вот много и часто ездить на велосипеде не стоит.

Не курите и не вейпите.

Не пейте много алкоголя.

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