Вік не причина: Супрун розвінчала міф про "чоловічу" проблему

Уляна Супрун - колишня в. о міністра охорони здоров'я України розповіла чоловікам про еректильну дисфункцію і розвіяла міфи про цю проблему. Про це експерт написала на своїй Facebook-сторінці.
За словами Супрун, ерекція може бути запізнілою або передчасною, але не варто відразу впадати у відчай і шукати нового статевого партнера. Експерт зазначила, що повна еректильна дисфункція зустрічається дуже рідко при видаленні простати.
Ілюстрація до посту (Facebook)
Ерекція може погіршуватися з віком, але вік не є причиною, а лікування еректильної дисфункції можливо в будь-якому віці. Діагностувати цю проблему може тільки лікар.
Що може погіршувати ерекцію:
- Серцево-судинні хвороби. Щоб судини розширилися, повинен виділитися оксид азоту NO, так само, як і у випадку регулювання тиску в інших судинах. Якщо цього не відбувається, незважаючи на стимули, то в ендотелії судин щось пішло не так. До речі, еректильна дисфункція - це один із перших провісників серцево-судинних хвороб.
- Клінічна депресія. Зміни лібідо і здатність збуджуватися супроводжують депресивні розлади і у жінок, і у чоловіків.
- Збільшення простати. Простата збільшується з віком, але іноді це відчутно впливає на ерекцію і сечовипускання. Рак простати буває досить рідко і він розвивається повільно, але це не привід ігнорувати дискомфорт - потрібно звернутися до уролога. Простатит - запалення простати - також викликає еректильну дисфункцію, хоча і тимчасову.
- Надмірна вага
- Ожиріння
- Хвороба Пейроні - викривлення пеніса через поздовжнє ущільнення фіброзної тканини, яка робить ерекцію болючою або неможливою.
- Склероз - поступове відмирання периферійних нейронів і втрата чутливості
- Хронічна хвороба нирок
- Гормональні порушення (гіпогонадизм, порушення роботи щитовидної залози, або надлишок пролактину з-за пухлини).
- Травми пеніса, хребта, простати, сечового міхура або куприка.
- Видалення пухлини сечового міхура.
- Куріння - як фактор, що заважає повноцінному виділення оксиду азоту, і залучений в розвиток атеросклерозу.
- Недолік фізичної активності.
Супрун дала рекомендації, як зробити так, щоб еректильна дисфункція вас не торкнулася.
- Дбайте про здоров'я серця і судин. Ви можете дізнатися ключові показники: виміряти тиск, зробити кардіограму, дізнатися рівень холестерину, індекс маси тіла, окружність талії (вісцеральний жир) - у свого сімейного лікаря.
- Будьте фізично активні. Щотижня два з половиною години слід витрачати на аеробні та силові вправи. Біг і бокс тренують серце. А ось багато і часто їздити на велосипеді не варто.
- Не паліть і не вейпіть.
- Не пийте багато алкоголю.
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