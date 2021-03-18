Аккаунт Миланы Маханец внезапно заблокировали. Ее 13-летнего бойфренда - тоже

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы социальные сети сознательно относились к контенту, который в них распространяется, в частности контента с участием детей.

"После инцидента, который получил резонанс, аккаунты "юных блогеров" в сети LIKEE заблокирован. Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом", - написал Кулеба.

Он также отметил, что все социальные сети, которыми пользуются дети, должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь дети очень чувствительны, и деструктивный контент сильно влияет на них.

Пользователи сети прокомментировали это.